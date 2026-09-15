El serial de las esculturas del Puerto de Málaga suma otro capítulo: el Ayuntamiento pide mantenerlas hasta un año más

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga propone mantener las esculturas Venus y Neptuno en el puerto entre seis y doce meses más. La Junta de Gobierno Local ha aceptado la cesión gratuita de las obras de Ginés Serrán, que pasarán a formar parte del inventario cultural municipal. El acuerdo no obliga a conservar las esculturas en su emplazamiento actual y abre un nuevo debate sobre su ubicación definitiva. La concejala de Cultura defiende que el debate artístico es positivo y que los informes técnicos avalan la incorporación de las esculturas por su valor clásico mediterráneo.

Nuevo capítulo en el serial de las polémicas esculturas del puerto de Málaga. Pese a la negativa de algunos de los importantes colectivos culturales de la ciudad y a la existencia de un acuerdo del Consejo de la Autoridad Portuaria que limita hasta este miércoles el mantenimiento de la Venus y el Neptuno creados por Ginés Serrán en la entrada principal del recinto portuario, el Ayuntamiento da una patada hacia adelante y plantea su continuidad por entre seis y doce meses.

Esa es la propuesta concreta que este martes va a remitir el Consistorio al presidente del Puerto, Carlos Rubio, al objeto de garantizar de este modo la presencia del conjunto Las columnas del mar en su actual emplazamiento.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Cultura, Mariana Pineda, tras la Junta de Gobierno Local que ha acordado la aceptación de la cesión gratuita de las obras por parte de Ginés Serrán.

Este acuerdo permite al Consistorio incorporar las obras a su inventario de bienes culturales.

Al tiempo, se abre un nuevo plazo para el debate sobre su emplazamiento. La responsable municipal ha precisado que la cesión se realiza a coste cero y que no existe obligación de conservar las piezas en el emplazamiento actual.

La donación y el valor de las esculturas

Preguntada en varias ocasiones por la valoración cultural de las figuras, ha señalado que su opinión personal no debe quedar reflejada en un expediente y que corresponde a los equipos técnicos determinar la idoneidad de la incorporación de las piezas.

Según ha explicado, existe un documento técnico que fundamenta la idoneidad de la donación. La cesión no fija un precio de compra ni obliga a la Administración a realizar una tasación pericial.

La edil ha defendido que el informe técnico valora la incorporación de una estética clásica vinculada a la tradición mediterránea y clásica de Málaga. A su juicio, esa aportación puede enriquecer la obra contemporánea que se viene incorporando a la ciudad, en un contexto en el que ha aumentado la presencia de propuestas de estética contemporánea frente a las de corte clásico.

Sobre la controversia en torno a las esculturas, Pineda ha defendido que el debate es deseable y refleja la madurez de la ciudad.

En este sentido, ha apostado por mantener un diálogo proactivo entre las instituciones culturales y ha señalado que la discusión debe permitir que ese enriquecimiento artístico se consiga con estas esculturas y con otras actuaciones.

También ha recordado que no sería la primera ciudad en la que una actuación inicialmente temporal se mantiene en el tiempo, aludiendo a la instalación de una obra de Jaume Plensa en Madrid.