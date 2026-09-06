Los vecinos de Cerrado de Calderón se organizan contra la suciedad del barrio: "Domingos al sol, pero sin basura"

Las claves

Las claves Generado con IA Vecinos de Cerrado de Calderón se organizan para limpiar el barrio y denunciar la suciedad y falta de mantenimiento. La primera batida de limpieza tuvo lugar en el parque frente al Colegio Inglés y se repetirá cada domingo a las 11:00 horas. La iniciativa busca visibilizar la problemática y exigir una mejora de los servicios municipales de limpieza. El aumento de población y actividad en la zona, especialmente los fines de semana, ha incrementado la acumulación de residuos.

Un grupo de vecinos de Cerrado de Calderón ha puesto en marcha este domingo una iniciativa ciudadana para denunciar la situación de suciedad y falta de mantenimiento que, aseguran, arrastra el barrio desde hace tiempo.

La primera batida de limpieza se ha celebrado a las 11.00 horas en el parque situado frente al Colegio Inglés, punto de encuentro de una movilización que sus impulsores quieren mantener cada semana.

Bajo el lema "Domingos al sol… ¡pero sin basura!", los residentes se han concentrado para recoger residuos y fotografiar el estado de distintos puntos de la zona. La convocatoria ha reunido a vecinos, familias, niños y personas acompañadas de sus perros durante unos 30 minutos.

La iniciativa surge ante lo que los vecinos describen como una falta de respuesta de las autoridades locales a un problema que consideran cada vez más visible. Con las imágenes recogidas pretenden documentar la situación y trasladarla a los medios de comunicación para que se adopten medidas.

Cerrado de Calderón ha vivido una notable transformación en los últimos años, marcada por la llegada de numerosas familias internacionales, vinculada en parte a la presencia de colegios británicos e internacionales en la zona.

Al tiempo que crecía la población, algunos parques y espacios públicos se han convertido en puntos habituales de reunión de jóvenes, sobre todo durante los fines de semana. Los vecinos relacionan ese aumento de actividad con un incremento de los residuos y consideran que los servicios de limpieza no se han adaptado a las nuevas necesidades del barrio.

Una imagen de basura en el barrio. EEM

Los impulsores de la iniciativa insisten en que "no queremos convertirnos en los servicios de limpieza de Málaga. Lo que queremos es que nuestro barrio esté limpio y que los servicios municipales respondan a la realidad actual de la zona".

Una movilización que continuará cada domingo

Los organizadores han decidido repetir la concentración cada domingo a las 11.00 horas en el mismo punto de encuentro hasta lograr una respuesta de las autoridades y mejoras concretas en la limpieza y el mantenimiento del barrio. La próxima cita será el domingo 13 de septiembre a las 11.00 horas.

Los promotores explican que buscan una participación amplia y que "queremos que participe todo el que pueda: vecinos, familias, niños, jóvenes y también quienes vengan con sus perros. No se trata solamente de recoger basura, sino de hacer visible que existe un problema y que los vecinos queremos soluciones".

Con esta iniciativa, los residentes buscan convertir una reivindicación concreta en una movilización sostenida y reclamar que el crecimiento y la mayor actividad de Cerrado de Calderón vayan acompañados de servicios públicos acordes con la realidad actual del barrio. Su objetivo, resumen, es seguir disfrutando de los domingos al sol. A ser posible, sin basura.