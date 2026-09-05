Acorrala a su padre con un cuchillo y amenaza con quemar la casa en Miraflores: ha sido detenida

Las claves

Las claves Generado con IA Una joven ha sido detenida en Miraflores tras amenazar a su padre con un cuchillo y con incendiar la vivienda. La Policía Nacional intervino después de recibir una llamada de auxilio del hombre, quien logró escapar de la casa. Vecinos también alertaron a las autoridades sobre la situación, lo que permitió una rápida actuación de los servicios de emergencia. El padre fue atendido por el Equipo de Intervención Psicosocial debido a su estado de nerviosismo, aunque no se produjo ningún incendio.

La Policía Nacional ha detenido a unacomo presunta autora de un delito de malos tratos en el ámbito doméstico, después de amenazar a su padre con un cuchillo y con la intención de incendiar la vivienda donde ambos se encontraban.

Los hechos han ocurrido sobre las 13.10 horas de este sábado en el, cuando la Sala Coordinadora del Equipo de Atención a la Mujer (EAM) recibió una llamada de auxilio de un hombre que se encontraba en el interior de su domicilio.

La comunicación duró unos 10 segundos y se interrumpió. Durante ese breve contacto,

Ante la gravedad de la llamada, la Sala Coordinadora activó de inmediato al 112 Andalucía, que movilizó a

Al parecer, relatan fuentes del EAM, fueron momentos marcados por , al desconocerse qué ocurría dentro de la casa. Al restablecerse la comunicación, el hombre comunicó que había logrado salir del domicilio y relató que

Mientras los recursos de emergencia se dirigían al lugar, la Sala Coordinadora recibió también la llamada de un vecino, que alertaba de la misma situación y señalaba que

La llegada de varias patrullas y de los servicios de emergencia permitió comprobar que finalmente no se había originado ningún incendio.

Efectivos de la Policía Nacional procedieron a la detención de la joven. Según la información recabada durante la actuación,

El hombre tuvo que ser atendido por el Equipo de Intervención Psicosocial del EAM debido al elevado estado de nerviosismo que presentaba