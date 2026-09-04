Indignación en La Paz por la tala de un ficus con más de 40 años de historia: "Aquí fue mi primer beso; es un arboricidio"

Una imagen de cómo ha quedado el árbol y mensajes de los vecinos. Alba Rosado

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Las claves Generado con IA Vecinos de La Paz, Málaga, expresan indignación por la tala de un ficus de más de 40 años, considerado un símbolo del barrio. El Ayuntamiento argumenta que la tala fue necesaria por grave deshidratación del árbol, pero los residentes no comparten esta versión y exigen su reemplazo por un ejemplar similar. La protesta surge en medio de recientes incidentes por caídas de ramas en la ciudad, lo que ha intensificado la vigilancia y control del arbolado urbano. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de acción para revisar y mantener más de 112.000 árboles, priorizando la seguridad en zonas escolares y espacios públicos.

El ficus de la barriada de La Paz, a apenas unos pasos del Parque del Oeste, ha amanecido totalmente talado este viernes, 4 de septiembre. El ejemplar se partió por la mitad el pasado domingo de madrugada en la confluencia de la calle Realenga de San Luis con el camino de los Guindos, en una placeta de paso habitual para peatones: la plaza Juan Ruiz Sánchez.

Desde el Ayuntamiento de Málaga han explicado que el motivo de la retirada es que el árbol había sufrido una grave deshidratación durante el verano e insisten en que va a ser reemplazado, aunque no ponen fecha.

Los vecinos consultados no comparten esa versión. Aseguran que "en las fotos se ve que estaba vivo". El pasado 22 de junio fue la última vez que, dice el Ayuntamiento, el árbol fue revisado por los técnicos especializados.

Así quedó el árbol tras la tala. PLATAFORMA VECINOS DEL PARQUE DEL OESTE

La indignación en la zona tiene que ver con la sombra que el ejemplar ofrecía a mayores y niños durante los meses de calor, un refugio que los residentes consideran irremplazable. En la tarde-noche de este jueves, de hecho, organizaron una concentración en torno al punto donde estuvo plantado.

Los vecinos formaron un corrillo alrededor de lo que quedaba del árbol y dejaron allí carteles en su defensa, en los que calificaban el hecho como "arboricidio". De este modo, responsabilizan al Consistorio de su desaparición. En uno de los carteles se podía leer: "Árbol histórico fulminado por el Ayuntamiento de Málaga".

La mayoría reclama que, si finalmente se sustituye el ejemplar como asegura el Ayuntamiento, se haga con un árbol de las mismas características y no con "tres árboles pelados".

Sobre la base del tronco, todavía en pie, algunos residentes escribieron mensajes de despedida. En ellos puede leerse "Gracias por tu sombra", "Aquí fue mi primer beso", "Siempre me acordaré de ti" y "Eres historia de este barrio", junto a dos fechas, 1974-2026.

Los vecinos aseguran que fue a mediados de los años 70 cuando el árbol llegó a la plaza. Añaden que "es importante para ser consciente de cuánto tiempo le ha costado llegar a crecer como hoy".

La protesta llega apenas unos días después de que la prensa local recogiera la sucesión de caídas de ramas de gran tamaño registradas en distintos barrios de la ciudad.

El episodio más grave se produjo el pasado 22 de agosto, cuando la caída de una rama de grandes dimensiones en la calle Pedro Gómez Sancho, en el distrito Palma-Palmilla, causó lesiones a dos chicas que estaban sentadas en un banco.

Una de ellas resultó herida grave e ingresó directamente en la UCI. Se sigue recuperando de las heridas que sufrió.

Los vecinos de La Paz aseguran entender la necesidad de mantener el arbolado en condiciones para evitar desgracias como aquella. Su reivindicación, insisten, es "no dejar de tener árboles por ese motivo".

Plan de acción

El Ayuntamiento de Málaga respondió a esta sucesión de incidentes con "la intensificación de la vigilancia y el control del arbolado urbano, integrado por 112.000 ejemplares".

A través del Área de Sostenibilidad Medioambiental ha activado un plan de refuerzo enfocado a los árboles que por sus dimensiones, fisonomía o ubicación podrían presentar mayor riesgo ante una caída de ramas, incluso cuando el ejemplar se encuentre en buen estado.

El plan, trasladado a las empresas adjudicatarias del servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes, se concentra en una primera fase en los eucaliptos, según han indicado.

Según el informe de la empresa Thaler, adjudicataria del lote que incluye los distritos Centro, Este, Ciudad Jardín y Palma-Palmilla, el árbol de Palma-Palmilla por el que resultaron heridas dos chicas figuraba clasificado en riesgo bajo tras la revisión de octubre de 2025 y no mostraba signos aparentes de pudrición, fracturas previas ni plagas.

La fractura se produjo en condiciones de altas temperaturas, elevada humedad ambiental y escaso viento, factores que pueden afectar a la estabilidad de ramas sanas al aumentar el peso de la masa foliar por la retención de humedad.

El Consistorio ha cribado los 1.112 eucaliptos registrados en la ciudad y revisa más de 400 situados en entornos escolares, zonas de estancia, parques infantiles y áreas de tránsito peatonal.

En la nota de prensa donde explicaban este plan de acción resaltaban que en los casos menos graves se está reduciendo la copa y, en los de mayor riesgo, se procede a su retirada y sustitución "por especies más adecuadas dentro de las campañas de plantación de otoño", pero no indican cuáles específicamente.

Según los datos que maneja el Consistorio, en lo que va de año, el servicio de mantenimiento ha efectuado 31.085 actuaciones en los 11 distritos de la ciudad, entre ellas 19.577 revisiones, 10.286 podas y 1.133 talas, cada una con su correspondiente reemplazo.

En este sentido, las campañas anuales de plantación han sumado 9.684 nuevos árboles en los últimos 7 años, siempre según los datos aportados por el Ayuntamiento de Málaga.

El seguimiento se realiza a través de la aplicación MyTreeRisk, que clasifica cada ejemplar por niveles de riesgo, del verde (bajo) al rojo (muy alto y de actuación inmediata), y fija su periodo de revisión en función de su fisiología, tamaño, ubicación y de factores externos como el viento, la lluvia o las obras.

El Servicio de Parques y Jardines cuenta además con un equipo de ingenieros técnicos agrícolas para el control de las empresas adjudicatarias.

El mantenimiento del arbolado corresponde a 4 de los 7 lotes del servicio de conservación de la infraestructura verde, con un importe de 14,5 millones de euros anuales que asciende a 18,5 millones al sumar los tres lotes restantes. El Consistorio tramita además una nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Infraestructura Verde y Arbolado Urbano que actualizará la vigente desde 1994.