Detenido un hombre en Málaga capital por agredir sexualmente a su sobrina: la pequeña tiene solo 9 años

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Las claves Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Málaga capital por presuntamente agredir sexualmente a su sobrina de 9 años. La menor alertó a un familiar tras los hechos, quien avisó a sus padres y a las autoridades. El sospechoso se entregó voluntariamente en la sede de la Policía Local de Málaga. El juzgado ha decretado su libertad provisional con una orden de alejamiento respecto a la niña.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre en Málaga capital por presuntamente agredir sexualmente a su sobrina, menor de edad, de solo nueve años. Ahora está siendo investigado por un juzgado de la capital, la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana después de que la menor alertara a un familiar, quien avisó de inmediato a los padres.

Posteriormente, el propio sospechoso se entregó en la sede de la Policía Local de Málaga.

Tras pasar a disposición judicial e investigársele por supuestos tocamientos, la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (Tribunal de Instancia), ha adelantado Sur, decretó su libertad provisional con una orden de alejamiento respecto a la niña.

La víctima fue explorada en la Sala Geisel de la Ciudad de la Justicia para precisar la naturaleza de los hechos, que inicialmente habrían consistido en supuestos tocamientos.