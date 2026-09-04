Agreden con unas tijeras a un hombre de 60 años en la calle Larios de Málaga

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Las claves Generado con IA Un hombre de 60 años resultó herido tras ser agredido con unas tijeras en la calle Larios de Málaga. La agresión ocurrió el jueves 3 de septiembre sobre las 18:30 horas, en pleno centro y a plena luz del día. El incidente tuvo lugar entre dos varones, uno de los cuales atacó al otro con unas tijeras en medio de una zona concurrida. La policía llegó al lugar y encontró a ambos hombres discutiendo; la víctima rechazó asistencia médica y traslado al hospital.

Un hombre de 60 años ha resultado herido tras ser agredido con unas tijeras en la calle Larios de Málaga.

Los hechos ocurrieron este jueves, 3 de septiembre, en pleno centro de la ciudad y a plena luz del día, sobre las 18.30 horas. Fue en ese momento cuando el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibía varias llamadas alertando de una pelea entre dos varones en la conocida calle.

Algunos de los alertantes explicaban que uno de los dos iba armado con unas tijeras con las que, previsiblemente, estaba atacando al otro varón entre el gentío habitual a esa hora en la zona del Centro de Málaga.

Hasta el lugar, la sala del 112 envió a la Policía Nacional que, a su llegada, encontró a los dos hombres aún discutiendo, por lo que el autor no se dio a la fuga y, a su vez, requirió la asistencia de los sanitarios, pero finalmente la víctima se negó a recibir la atención médica y ser trasladado a un hospital para mayor exploración.