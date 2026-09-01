Investigan un tiroteo en Monte Pavero (Málaga): se han localizado daños materiales

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional investiga un tiroteo ocurrido de madrugada en la zona de Monte Pavero, Málaga capital. El incidente fue alertado por una llamada al 112 que mencionaba una pelea, gritos y disparos en la calle Genoveses. A la llegada de los agentes solo se localizaron daños materiales causados por las balas, sin constancia de heridos. Este suceso con armas de fuego se suma al asesinato, a finales de agosto en Marbella, de un hombre de origen senegalés que recibió dos disparos en presencia de su familia.

Nuevo tiroteo en investigación en la provincia de Málaga. En este caso, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un posible incidente con arma de fuego en la zona de Monte Pavero, en Málaga capital.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, sobre las cuatro de la madrugada se recibió una llamada por parte de un alertante que hablaba de una pelea en la calle Genoveses. Así, esta persona hablaba de que había escuchado gritos y disparos, pero indicaba que no había heridos.

De igual forma, la sala envió a la zona a agentes de la Policía Nacional, que a su llegada localizó solo daños materiales producidos por las balas.

Ahora, desde la Comisaría Provincial de Málaga han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Este suceso con armas de fuego se suma al trágico episodio registrado en Marbella a finales del pasado mes de agosto, cuando un hombre de 33 años y origen senegalés fue asesinado a tiros en plena calle. La víctima fue hallada de madrugada en la calle Pintor Pacheco, cerca de Las Albarizas, con dos impactos de bala en el abdomen tras ser atacado en presencia de su pareja y su hermana.

La investigación de aquel homicidio quedó en manos de la UDEV de la Policía Nacional bajo la hipótesis de un ajuste de cuentas. El agresor logró darse a la fuga inmediatamente a bordo de un Seat León en dirección a Estepona, iniciándose entonces un dispositivo de búsqueda para su localización. Hasta ahora no consta detención.