De la Torre llegará a las municipales de mayo con el Auditorio de Málaga adjudicado y quizás en obras

Las claves

Las claves Generado con IA El Auditorio de la Música de Málaga afronta la fase de contratación con un presupuesto de 202,6 millones de euros y se espera que esté adjudicado antes de las elecciones municipales de 2027. El proyecto contempla más de 30.000 metros cuadrados, un aforo cercano a 2.000 localidades y la celebración de más de 200 eventos anuales. La financiación combinará aportaciones públicas de la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, así como patrocinios privados, incluyendo el naming del recinto. El edificio será un complejo cultural de vanguardia con auditorio principal, sala de cámara, museo interactivo, restaurante, zonas de congresos y parking, buscando posicionar Málaga como destino cultural internacional.

Francisco de la Torre afrontará las elecciones municipales de mayo de 2027 con una de las grandes actuaciones de sus ya numerosos mandatos convertida en una obra contratada. Y quizás con los trabajos en marcha.

El Auditorio de la Música de Málaga encara uno de los principales hitos de su largo recorrido administrativo después de que el Consejo de Promálaga haya dado este lunes el paso necesario para activar su contratación, con un presupuesto de 202,6 millones de euros.

Con este paso adelante, y a la espera de la publicación de la operación en las plataformas de contratación, todo hace indicar que la intervención estará adjudicada para antes de los comicios municipales fijados para mayo del año que viene.

Después de años de proyectos, modificaciones y tramitación, el Auditorio dejaría de ser únicamente una infraestructura pendiente para convertirse en una actuación con empresa adjudicataria, presupuesto y calendario de ejecución.

El calendario se convierte ahora en la clave

La aprobación de este lunes abre la fase de contratación de una obra de enorme dimensión económica para el Ayuntamiento de Málaga.

A partir de ahora comienza el procedimiento para que las empresas interesadas presenten sus ofertas y posteriormente se produzca la valoración de las propuestas y la adjudicación.

De acuerdo con las previsiones ya conocidas, desde la publicación las empresas interesadas tendrán 55 días para poder presentar sus ofertas. Ello permite entender que los meses de septiembre y octubre estarán abiertos a la concurrencia de ofertas.

Desde ese momento, se iniciará la carrera para determinar cuál de las proposiciones es la más ventajosa. Un proceso de examen que podría dilatarse varios meses, aunque es presumible que quede resuelto antes de la cita con las urnas.

Aunque existe el riesgo de que, pese a su envergadura, el encargo pueda quedar desierto, en el seno del equipo de gobierno se confía en que sean varios los actores implicados. A ello ayuda el hecho de que durante una consulta abierta al sector privado hubiese nueve entidades que participaron del mismo.

El proyecto municipal prevé una superficie construida de más de 30.000 metros cuadrados y un gran espacio destinado a las actividades musicales, con una capacidad cercana a las 2.000 localidades.

La actuación forma parte de la estrategia municipal para reforzar la posición de Málaga como destino cultural y ampliar su oferta para grandes acontecimientos musicales y culturales.

La inversión convierte además al Auditorio en una de las grandes operaciones económicas de la ciudad en los próximos años.

El calendario convierte inevitablemente este equipamiento cultural en una de las grandes actuaciones del último tramo del actual mandato de De la Torre. El plazo de ejecución estimado es de 48 meses, susceptible de ser rebajado.

Este hecho deja la duda en si será el propio De la Torre, de ser reelegido en las urnas, quien inaugurará el edificio o el acontecimiento quedará en manos de la siguiente Corporación.

Financiación

Aunque la hoja de ruta diseñada deja en manos de la Junta de Andalucía (25 millones), el Ayuntamiento (15 millones) y la Diputación (10 millones) buena parte de la financiación, De la Torre pretende que empresas privadas participen de manera decidida por medio de patrocinios.

El de mayor volumen es el que permitirá poner el nombre al futuro Auditorio de la Música a cambio de 40 millones de euros. Una fórmula que ya cuenta con el interés seguro de Cajamar.

El documento técnico presenta el equipamiento como un complejo cultural de vanguardia, concebido como "espacio icónico" para la preservación y promoción de las artes escénicas, con capacidad para revitalizar la zona oeste de la ciudad, atraer inversión y apoyar un turismo de mayor poder adquisitivo.

El edificio incluirá un Gran Auditorio de hasta 1.900 localidades, una Sala de Cámara de más de 500 plazas, museo y tour interactivo de artes escénicas, salas de ensayo y conferencias, restaurante temático, zonas para congresos y aparcamiento.

Este equipamiento aspira a acoger más de 200 eventos al año entre ópera, teatro, musicales, conciertos, congresos, convenciones y visitas turísticas, con una previsión superior a 500.000 asistentes anuales entre público B2C, B2B, visitantes y turistas.

Los paquetes de naming (Palacio, Auditorio, Sala de Cámara, Museo & Tour) contemplan la integración del nombre del patrocinador en la denominación oficial de los espacios durante 40–50 años, visibilidad destacada en fachada, señalética interior y exterior, derechos de asociación de marca con los eventos, presencia en soportes físicos y digitales, y uso exclusivo de los espacios 2–3 días al año con hospitalidad VIP y acceso prioritario.

La figura de Mecenas Empresa Fundadora prevé aportaciones de 2 millones de euros por empresa, a pagar durante 5 años (400.000 € anuales) mediante donaciones acogidas a la Ley 49/2002, con deducciones fiscales del 40% los tres primeros años y del 50% los dos siguientes, lo que situaría la aportación real media en torno a 224.000 euros por año según los cálculos del propio dossier.

Estas empresas obtendrían visibilidad destacada en un Muro de Empresas Fundadoras, presencia en el material de temporada y la web, butacas nominativas en las primeras filas del Auditorio Principal, acceso preferente al Palacio, salas VIP, prioridad en compra de entradas y participación en un Comité Asesor y en una Gala Anual de Fundadores.

Para particulares, se contempla un mecenazgo de entre 3.000 y 5.000 euros repartidos en dos años, también con beneficios fiscales según la Ley 49/2002, a cambio de que su nombre figure de forma permanente en una placa sobre una butaca del Auditorio Principal o de la Sala de Cámara y de acceso anticipado a la compra de entradas para poder ocupar ese asiento.