¿Qué puedes hacer hoy, martes 18 de agosto, en la Feria de Málaga?: tauromaquia joven, jábegas y magia infantil

Así disfrutan los malagueños de la Feria este domingo 16 de agosto en el Real Cortijo de Torres Álex Zea - EuropaPress

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga celebra su cuarta jornada con actividades como tauromaquia joven, concursos ecuestres y espectáculos para toda la familia. Destacan la Corrida de Toros de la Juventud en La Malagueta, el Paseo de Amazonas y el Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre en el Real. El Centro Histórico ofrece flamenco, verdiales y folclore con actuaciones en la Plaza de la Constitución, Calle Larios y la Peña Juan Breva. Para los más pequeños, hay magia, teatro y talleres en la Plaza de la Merced, y espectáculos infantiles en la Caseta Municipal.

La Feria de Málaga sigue su curso y llega al ecuador. Esta cuarta jornada llega cargada de tauromaquia joven, jábegas, amazonas y magia infantil.

Si no sabes qué hacer este martes 18 de agosto en la Feria de Málaga, te dejamos por aquí la guía completa de todas las actividades que se van a realizar tanto en el Real Cortijo de Torres, como en el Centro y en La Malagueta.

Corrida de toros de la juventud

A las 19:00 horas, la Plaza de Toros La Malagueta acoge la Corrida de Toros de la Juventud, con toros de El Parralejo y los diestros El Fandi, Borja Jiménez y Marco Pérez.

Paseo de Amazonas y concurso ecuestre

El Real de la Feria vive una jornada especialmente vinculada al mundo del caballo. A las 15:30 h tiene lugar el Paseo de Amazonas, organizado por la Asociación Andaluza de Monta a la Amazona, con recepción oficial y exhibición en el Centro de Exhibición Ecuestre a las 16:00 h. Ya a las 16:00 h, en la misma sede (C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39), se celebra el XXIII Concurso de Indumentaria y Atalaje Ecuestre "Memorial Juan Alda". Por la noche, a las 22:00 h, el recinto ecuestre acoge el espectáculo "Málaga Cuna del Caballo".

Verdiales, flamenco y folclore en el Centro Histórico

Plaza de la Constitución: Lázaro Cruz (13:00-16:00 h) y Silverio Soto (16:00-18:00 h).

Calle Marqués de Larios: Fiesta de Verdiales con la Panda Aires del Torcal, estilo Almogía (13:00-16:00 h), y la Panda El Borge, estilo Comares (14:00-17:00 h).

Escenario Folclore Popular Malagueño: los coros A Compás, Cantares, Luz de Alba y La Alegría actúan de 12:00 a 14:00 h; por la tarde, de 16:00 a 17:00 h, les toma el relevo Coros Málaga por Bandera y Coro Siempre Málaga.

Flamenco en Feria, en la Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4), a las 15:00 h: Grupo Flamenco "Bambera", de José Lucena.

Magia para los más pequeños en Plaza de la Merced

De 12:00 a 15:30 horas sigue en marcha "La Feria Mágica: De la Tierra a la Luna. 30 Aniversario", con carrusel ecológico, talleres, teatro, títeres, pasacalles y música, a cargo de compañías como Acuario Teatro, La Pili, Vibra Alto, Mago Luigi, La Carpa Teatro o Crystal Zircus, entre otras.

Ambiente en el Real de la Feria

El Paseo de Enganches y Caballos recorre el recinto de 12:00 a 20:00 h. A las 14:00 h, la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla recibe a Isabel Soto al cante y Antonio Soto a la guitarra, junto al Grupo Flamenco "Soleá". Para los niños, la Caseta Municipal Infantil ofrece a las 21:30 h "Peneque, el sueño de los títeres", de la Compañía Los Títeres de Miguel Pino.

Al caer la noche, la Caseta de los Verdiales enciende la Fiesta Malagueña de Verdiales con la Panda Los Moras, estilo Almogía (22:00-01:00 h), y la Panda 1ª Puerto de la Torre, estilo Montes (00:00-03:00 h). En el Auditorio Municipal, la Muestra de Bailes Malagueños y Flamencos abre a las 21:30 h, seguida a las 22:00 h de la Gran Gala con Tabletom y Medina Azahara.

La Explanada de la Juventud suena con Dj Jesús Fernández y Dj Manuel Pallarés, y la jornada cierra a las 23:00 h en la Caseta del Flamenco y la Copla con Rocío Alcalá al cante, José Fernández a la guitarra, Macarena Albarracín a la copla y el Grupo Flamenco Hermanas Alarcón.