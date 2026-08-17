El primer día de la Feria de Málaga 2026 en fotos

El primer día de la Feria de Málaga 2026 en fotos Álex Zea - Europapress

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¿Qué puedes hacer hoy, lunes 17 de agosto, en la Feria de Málaga?: verdiales, flamenco y folclore en el Centro Histórico

La Feria Mágica para los más pequeños, Encarni Navarro o la corrida de toros en honor a los blanquiazules, son algunos de los planes para esta jornada.

Más información: La Feria de Málaga 2026 ya está aquí: este es el plano del Real Cortijo de Torres con todas las casetas.

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Las claves

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La Feria de Málaga celebra su tercera jornada con actividades taurinas, folclóricas y familiares para todos los públicos.

En el Centro Histórico destacan actuaciones de verdiales, flamenco y folclore, con artistas como Encarni Navarro y la Panda Raíces de Almogía.

El Real acoge la elección de Reina y Mister de la Feria, espectáculos ecuestres y actuaciones flamencas, además de actividades infantiles y música para jóvenes.

La Feria Mágica en Plaza de la Merced ofrece talleres, teatro y pasacalles para los más pequeños durante la mañana y mediodía.

La feria malagueña encara su tercera jornada con una mezcla de tradición taurina, folclore y diversión familiar. Del homenaje al Málaga CF en La Malagueta a la elección de Reina y Mister de la Feria en el Real, el lunes 17 de agosto ofrece planes para todos los gustos y edades.

A las 19:00 horas, la Plaza de Toros La Malagueta acoge una corrida especial dedicada al conjunto blanquiazul, con toros de Juan Pedro Domecq y los diestros Sebastián Castella, Daniel Luque y David de Miranda.

El Real de la Feria vive uno de sus momentos más esperados a las 22:00 horas en la Avenida de las Malagueñas (Portada del Recinto Ferial): la elección de la Reina y el Mister de la Feria, organizada por la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales, con las actuaciones de los Hermanos Ortigosa y Patricia Gavilán.

Verdiales, flamenco y folclore en el Centro Histórico

La Feria del Centro mantiene su pulso tradicional durante toda la jornada:

Plaza de la Constitución: Encarni Navarro (13:00-16:00 h) y María Cortés (16:00-18:00 h).

Calle Marqués de Larios: Fiesta de Verdiales con la Panda Raíces de Almogía, estilo Almogía (13:00-16:00 h), y la Panda Manolo Reina, estilo Montes (14:00-17:00 h).

Escenario Folclore Popular Malagueño: el Coro Aires de Moscatel y la Academia de Baile Reme Jiménez abren turno de 12:00 a 14:00 h; por la tarde, de 16:00 a 17:00 h, toman el relevo las academias de M. Carmen Mostazo y Elena Romero.

Flamenco en Feria, en la Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4): a las 15:00 h canta Bonela, con José Fernández a la guitarra, y a las 16:30 h actúa el Grupo Flamenco "Malagueñas", de Rocío Portillo.

Magia para los más pequeños en Plaza de la Merced

De 12:00 a 15:30 horas continúa La Feria Mágica De la Tierra a la Luna. 30 Aniversario, con carrusel ecológico, talleres, teatro, títeres, pasacalles y música, a cargo de compañías como Acuario Teatro, La Pili, Vibra Alto, Mago Luigi, La Carpa Teatro o Crystal Zircus, entre otras.

Ambiente ecuestre y flamenco en el Real

El Paseo de Enganches y Caballos recorre el recinto ferial de 12:00 a 20:00 h, mientras que a las 14:00 h la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla recibe a Ana Fargas al cante y Javier Jimeno a la guitarra, junto al Grupo Flamenco "Fandangos" de Gema Garcés. El Centro de Exhibición Ecuestre (C/ Antonio Rodríguez Sánchez, 39) repite espectáculo a las 16:00 y a las 22:00 h con "El Compás Ecuestre de Málaga".

Para los niños, la Caseta Municipal Infantil ofrece a las 21:30 h el espectáculo de Mago Luigi, "Magia y chalauras".

Y cuando cae la noche, la Caseta de los Verdiales enciende la fiesta con la Panda de Almogía (22:00-01:00 h) y la Panda 1ª de los Montes (00:00-03:00 h), mientras la Explanada de la Juventud suena con Dj Manuel Pallarés y la Caseta del Flamenco y la Copla cierra el día a las 23:00 h con Alejandro Estrada al cante, Ángel Vera a la guitarra, y las coplas de Sergio Pérez "El Cindindi" y Raúl Palomo.