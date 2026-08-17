Prisión provisional para el hombre que confesó haber matado a su compañero de piso en Málaga capital

Las claves

Las claves Generado con IA El juez de guardia de Málaga ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre que confesó haber matado a su compañero de piso. El detenido, de 32 años, reconoció haber golpeado a la víctima, un hombre de 52 años, en varias ocasiones antes de su muerte. La víctima fue hallada sin vida y con signos de violencia el 13 de agosto en una vivienda compartida del distrito de Bailén-Miraflores. La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue por politraumatismos y la investigación sigue a cargo del grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

El juez de guardia de Málaga ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su compañero de piso en la capital. La decisión se adoptó durante la noche del pasado domingo en la plaza número 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el arrestado está investigado por un presunto delito de homicidio. La continuación de la instrucción judicial del caso corresponderá a la plaza número 6.

El magistrado que asumió la guardia acordó también que el detenido sea examinado por el médico forense para realizar una valoración profesional de su estado mental.

La víctima, un hombre de 52 años, fue hallada sin vida y con signos de violencia la mañana del pasado jueves, 13 de agosto. El presunto autor, de 32 años, se autoinculpó del homicidio en la declaración prestada en dependencias policiales.

En esa comparecencia reconoció que en los días previos al fallecimiento había golpeado a la víctima en varias ocasiones, sin que esta llegara a acudir a un centro médico.

Presunto autor y fallecido compartían vivienda con otros dos hombres en un domicilio del distrito de Bailén-Miraflores. La mañana del 13 de agosto, uno de los moradores del inmueble, distinto del arrestado, avisó a los servicios de emergencia de que un amigo no respiraba.

Los servicios sanitarios confirmaron el fallecimiento de la persona que no respondía a estímulos en el interior de la vivienda. La Policía Nacional activó entonces el protocolo de muertes sospechosas de criminalidad, al presentar el cuerpo hematomas compatibles con una muerte violenta.

La Policía Científica y la Policía Judicial se encargaron de la inspección ocular del lugar. La autopsia practicada al cadáver confirmó que la muerte se produjo por politraumatismos.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga asumió la investigación de los hechos.