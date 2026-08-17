Investigan un grave apuñalamiento de un joven de 24 años en la Feria de Málaga: se busca al autor

El futuro de la Feria de Málaga está asegurado: una nueva generación de feriantes ya disfrutan Amparo García

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 24 años fue apuñalado gravemente en la zona de atracciones del recinto ferial del Cortijo de Torres, en Málaga. El suceso ocurrió sobre las 4:15 horas de la madrugada del lunes. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital de la capital debido a la gravedad de las heridas. La Policía Nacional ha abierto una investigación y busca al autor del apuñalamiento, sin que haya detenidos por ahora.

La Policía Nacional ha abierto una investigación por el apuñalamiento de un joven de 24 años ocurrido a las 4.15 horas de este lunes en la zona de atracciones del recinto ferial del Cortijo de Torres, en Málaga.

El varón resultó herido de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital de la capital, según fuentes policiales.

Por el momento no constan detenciones en relación con los hechos.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del ataque.