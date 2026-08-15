¿Qué puedes hacer hoy, sábado 15 de agosto, en la Feria de Málaga?: Romería, fiesta en las calles y pregón

Farolillos y luces encendidas del Real de la Feria de Málaga en la prueba del alumbrado. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 arranca este sábado 15 de agosto con la tradicional Romería, fiesta en las calles y la inauguración oficial del Real Cortijo de Torres. La actriz María Barranco porta la Bandera de Málaga en la Romería hasta la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria, acompañada por música y coro. Durante el día hay actividades como la Fiesta de Verdiales, flamenco en la Peña Juan Breva y una corrida de toros extraordinaria en La Malagueta. El Pregón de las Fiestas corre a cargo de Juan Francisco Funes y culmina con el encendido del alumbrado artístico y múltiples espectáculos en el Real de la Feria.

La Feria de Málaga 2026 ya está aquí. Este sábado 15 de agosto es el gran día de arranque de las fiestas de la capital que estará protagonizado por la Romería, la fiesta en la calle, los toros y la inauguración oficial del Real Cortijo de Torres.

Así, la actriz María Barranco portará hoy la Bandera de Málaga y recorrerá las calles de la capital abriendo la Romería a la Basílica Santuario de Santísima María de la Victoria, más tarde será la corrida de toros 'Sabor a Málaga' y el Pregón de las Fiestas a cargo del entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes, será el último paso antes de que las luces de todo el Real se enciendan durante una semana.

Si no te quieres perder nada de lo que va a ocurrir este sábado 15 de agosto, aquí te dejamos todo lo que puedes hacer, hora por hora.

10:00 h. Concentración de enganches, caballos y peregrinos en el Paseo del Parque, previa a la salida de la Romería.

11:00 h. Sale la comitiva de la Romería hacia la Basílica Santuario de Santa María de la Victoria para la ofrenda floral a la Patrona. María Barranco lleva la bandera de la ciudad en un recorrido que pasa por la Alameda Principal, Atarazanas, Calle Carretería y Calle de la Victoria, entre otras calles del centro. Actúan la Banda Municipal de Música y el Coro Aire Andaluz en el Santuario.

13:00 h. Arranca la Fiesta de Verdiales en Marqués de Larios, con la Panda San Isidro de Periana (estilo Comares) y, desde las 14:00 h, la Panda Raíces de los Moras (estilo Almogía). En paralelo, la Plaza de la Constitución se anima con Carlos Bravo y, más tarde, Silverio Soto.

15:00 h. El flamenco toma la Peña Juan Breva (C/ Ramón Franquelo, 4) con el Grupo Flamenco "Cantiñas" de Gema Garcés.

19:00 h. Corrida de toros extraordinaria "Sabor a Málaga" en La Malagueta, con toros de Lagunajanda y las actuaciones de Mari Paz Vega, David Galán y José Antonio Lavado.

21:30 h. El Pregón de las Fiestas abre oficialmente el Real de la Feria. Juan Francisco Funes Arjona, el técnico que devolvió al Málaga CF a Primera División ocho años después, será el encargado de inaugurar la Feria en el Real del Cortijo de Torres.

22:00 h. Se enciende el alumbrado artístico que iluminará el Real durante toda la semana.

A partir de las 22:00 h, el Real se llena de propuestas simultáneas. Por un lado, la Caseta de los Verdiales acoge a la Panda El Sexmo, el Auditorio Municipal celebra su Gran Gala con Diana Navarro y Encarni Navarro, y, por otro lado, la Explanada de la Juventud recibe a Los 40 Urban Session Málaga con Ramsés López, David Álvarez y Sánchez Jr.

Para los más pequeños, la Caseta Municipal Infantil ofrece a las 21:30 h el espectáculo "Mastelchef" de la Compañía Vibralto.