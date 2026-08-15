María Barranco porta la bandera de Málaga por la ciudad para abrir la Feria: así ha sido la romería a la Victoria

Las claves

Las claves Generado con IA María Barranco ha sido la abanderada de la romería que abre la Feria de Málaga, portando la bandera de la ciudad hasta el Santuario de la Virgen de la Victoria. El acto comenzó con una recepción en la Casona del Parque, donde el alcalde Francisco de la Torre entregó la bandera a Barranco. La comitiva siguió un recorrido tradicional por el centro de Málaga, acompañada de bailes y música típica, hasta llegar al Santuario. La jornada culminó con la ofrenda floral y un oficio religioso en honor a la patrona, mientras la ciudad se prepara para una Feria multitudinaria.

Málaga ha amanecido este sábado con ese pellizco especial que solo trae la Feria. Vestidos de flamenca, trajes de verdiales, banderas al viento, caballos engalanados y la ciudad entera volcada en la calle para formar parte de la Romería que cada año va al Santuario de la Virgen de la Victoria.

La actriz malagueña María Barranco ha sido este año la protagonista de la jornada como abanderada de la romería, inaugurando así los actos de la Feria del centro.

Todo ha comenzado con una recepción en la Casona del Parque, donde el alcalde Francisco de la Torre, junto a la concejala Teresa Porras, miembros de la corporación municipal y el presidente de la Asociación Centro Histórico de Málaga, Rodrigo Bocanegra, ha entregado a Barranco la bandera de la ciudad.

Los bailes por malagueñas y verdiales han abierto el camino a la comitiva, que ha partido del Ayuntamiento en un coche de caballos rumbo al Santuario de la Victoria, con Francisco de la Torre y María Barranco compartiendo protagonismo junto a Teresa Porras y Rodrigo Bocanegra.

El izado de la bandera junto a la escultura del Marqués de Larios ha marcado el pistoletazo de salida de un itinerario que ha seguido el siguiente itinerario: Puerta del Mar, Atarazanas, la plaza de Arriola, el Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, la plaza de la Merced, Victoria y, finalmente, el Compás de la Victoria, hasta llegar al Santuario.

La música tradicional ha ido marcando el paso, y entre trajes de flamenca y caballos engalanados, vecinos y visitantes se han fundido en un mismo ambiente festivo, ese en el que ya no se distingue quién es de aquí y quién ha venido de fuera.

Al llegar al Santuario, la bandera ha vuelto a ondear en manos de Barranco mientras sonaban los himnos de Andalucía y de España, en un momento en el que la emoción y la tradición se dan la mano cada año. Después ha llegado la ofrenda floral a la patrona y el oficio religioso, cerrando así el capítulo más solemne de la jornada.

Con esta romería y tras el espectáculo de drones y fuegos artificiales de la noche del viernes, Málaga se asoma ya a una Feria que promete ser multitudinaria.

Cuando caiga la tarde, el foco se trasladará al Real del Cortijo de Torres, que se iluminará después del pregón del entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes, dando paso a la otra cara de estas fiestas.