Málaga vuelve a cumplir con su cita más esperada: una noche de drones y fuegos artificiales para abrir la Feria 2026

Las claves

Las claves Generado con IA La Feria de Málaga 2026 se inauguró con un espectáculo de drones y fuegos artificiales en la playa de la Malagueta. Un total de 440 drones dibujaron 14 imágenes tridimensionales en el cielo, sorprendiendo especialmente a los más pequeños. Los fuegos artificiales, acompañados de música seleccionada por el Ayuntamiento, iluminaron la medianoche y dieron inicio oficial a las fiestas. Miles de personas disfrutaron la noche desde playas, chiringuitos y otros puntos emblemáticos, compartiendo la experiencia en redes sociales.

La noche de fuegos de la Feria de Málaga tiene una magia difícil de describir para quienes no son de aquí y que es una cita que ningún malagueño quiere perderse.

La forma de vivir esta noche cambia en función de a qué malagueño se le pregunte. Unos viven esta madrugada entre amigos en la playa, otros en familia cenando en un chiringuito y algunos deciden subir a Gibralfaro o sentarse en el paseo Marítimo para ver la pólvora explotar en lo más alto del cielo de la Costa del Sol y a los drones sobrevolar sus cabezas.

Durante unos minutos, cada mes de agosto, las estrellas del cielo nocturno de la capital dejan de estar solas y obligan a miles de personas a levantar la mirada que les hace recordar viejos tiempos y soñar con que esta nueva feria sea tal y como llevan soñando los últimos 365 días.

Minutos antes de las 23.50 horas de este viernes, la población ya estaba preparada en la playa de la Malagueta para ver el espectáculo de drones y cerrar la noche de este 14 de agosto con los fuegos artificiales.

Da igual los trabajos, los horarios o las responsabilidades. A los grupos de amigos repartidos por todo el litoral de la capital, se suman las familias. Esos padres con sus pequeños que están deseando que empiece la feria para correr al Real a montarse en los cacharritos.

Los drones, los teloneros de la pólvora

Puntual a su hora, a las 23.50 horas, los 440 drones tomaron el cielo de la capital de la Costa del Sol y dejaron boquiabiertos a todos los que fueron vestidos de los dibujos que realizaron.

Despegaron, de manera simultánea, desde el Dique de Levante y San Andrés 220 aeronaves en cada ubicación, dibujando en el cielo 14 imágenes tridimensionales durante diez minutos.

Los drones formaron una decena de imágenes en tres dimensiones que dejaron sin palabras, sobre todo, a los más pequeños de la casa. Nada más empezar a surcar el cielo de la capital simularon una portada de la Feria de Málaga, para luego convertirse en personajes de un circo.

Si bien el año pasado las formas que creaban los drones eran maracas, guitarras flamencas, abanicos, mariposas y conejos, este año han querido recrear una ruleta de la suerte, un oso de peluche, un caballo de un tiovivo, una carpa de un circo, la chistera de un mago, una noria, entre otros muchos elementos.

Tampoco faltaron los clásicos anuncios. Tras el logo del Ayuntamiento de Málaga y el "Feria 2026", llegó el cartel de San Miguel y El Corte Inglés.

Y los fuegos artificiales iluminaron el cielo malagueño a las 00.00 h

La medianoche llegó y con ella, le tocó el turno a los fuegos artificiales. Los hubo ...

para todos los gustos. Más discretos, de color anaranjado; amarillos, verdes, rojos, blancos e incluso morados.

Lo que no faltó durante el espectáculo pirotécnico fueron los miles de móviles alzados para grabar los mejores instantes de los fuegos artificiales para luego subirlo a las historias de Instagram o a TikTok.

Este año la selección musical del Ayuntamiento para los fuegos artificiales fue la siguiente: Infinity, de Alex Christensen; Smalltown Boy, de Ronan Keating; Nothing compares 2 U, de Alex Christensen; Centro de gravedad permanente, de Sergio Dalma; Yo quiero verte danzar, de Sergio Dalma; Yo no soy esa, de Rosa López; Las campanas del amor, de Owo; Rumore, de Sergio Dalma; y Eloise, de Nancys Rubias.

Para los veinte minutos del espectáculo fueron necesarias 5.694 unidades de disparo, con una masa bruta superior a una tonelada y alrededor 500 kilos de pólvora.

Y así, tras una ovación enorme. A las 00.20 horas la Feria de Málaga 2026 ha comenzado y ahora toca disfrutar de los ocho días de fiestas que están por delante.