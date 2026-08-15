Funes hace una convocatoria para encender la Feria 2026: "Málaga siempre ha sabido mirar hacia delante"

Las claves

Las claves Generado con IA El entrenador del Málaga CF, Juan Francisco Funes Arjona, fue el encargado de dar el pregón inaugural de la Feria 2026 de Málaga, usando metáforas futbolísticas para motivar a la ciudad. Funes transformó el pregón en una convocatoria simbólica, reuniendo a malagueños que representaban valores como la fe, la unidad, la fortaleza y la esperanza. El discurso incluyó referencias a la Málaga marinera, universitaria y solidaria, y destacó la importancia de los 'anónimos imprescindibles' que sostienen la vida cotidiana de la ciudad. Funes concluyó animando a todos los malagueños a disfrutar la feria y a mantener la unión y alegría características de la ciudad.

Málaga ha dado esta noche el pistoletazo de salida a su Feria 2026 con un pregón en el que entrenador del Málaga CF ha convertido el escenario en un vestuario y a la ciudad entera en su plantilla. Juan Francisco Funes Arjona, técnico de los blanquiazules, ha sido el encargado de abrir los días de fiesta con un discurso construido, de principio a fin, sobre metáforas futbolísticas.

"Llegan días de reír, de disfrutar y de celebrar juntos. Hoy damos el pitido inicial a nuestra Feria", ha arrancado Funes, que ha querido dar las gracias en primer lugar "a la familia del Málaga y en especial a nuestros jugadores" antes de dirigirse al alcalde, Francisco de la Torre, por haberle propuesto ser pregonero. "Una cosa es ponerse delante de un equipo y otra muy distinta es ponerse delante de Málaga entera", ha reconocido.

El técnico, natural de Loja, pero instalado en la ciudad desde hace más de una década, ha recordado una anécdota familiar sobre esa doble identidad. Cuando bajan Las Pedrizas de vuelta a Málaga, sus amigos le dicen "ya vienen los lojeños" y cuando suben a Loja, su familia les llama "los boquerones".

"No sé muy bien en qué punto del camino dejamos de ser unos y empezamos a ser los otros. Lo que sí sé es que Málaga nos abrió las puertas de su casa y terminó convirtiéndose en nuestro hogar", ha señalado.

Una "convocatoria" con nombre y apellidos

Fiel a su oficio, Funes ha convertido el pregón en una convocatoria semanal, la que hace cada viernes antes de un partido. Ante la ausencia de liga este fin de semana, ha reunido sobre el escenario a varias personas para que representaran, cada una, un valor distinto de la ciudad.

Izan Merino, malagueño, malaguista de Miraflores y vestido de Corto, ha hablado de la fe, recorriendo las imágenes de la Divina Pastora en Capuchinos, la Virgen de la Victoria y el Cautivo camino de la Trinidad, junto a la Esperanza: "cercanía, unidad, fortaleza y esperanza", los ha resumido, como "el alma de Málaga".

Joaquín Muñoz, también de Corto, ha tomado después la palabra para representar la Málaga marinera, "la que mira al Mediterráneo: desde La Malagueta hasta Pedregalejo y El Palo, sin olvidar Huelin". El mar, ha dicho, "nos ha enseñado a vivir con humildad" y a compartir, porque "alrededor de un espeto siempre caben uno más".

Raúl Iznata, nieto del histórico jugador Chales y vecino de Teatinos, ha puesto voz a la Málaga universitaria y del conocimiento, la de "la Universidad, los hospitales y los jóvenes que llegan para estudiar, trabajar y construir aquí su futuro".

David Larrubia ha aportado el contrapunto de la alegría, con un chiste sobre un conductor ebrio incluido, no sin antes recordar que si se bebe, no se conduce.

Y el pregón ha reservado un momento especial para los mayores y los cuidadores, representados por Míriam Sáe, pareja de Dani Lorenzo, que ha cerrado la noche cantando una copla dedicada a Málaga: "Jardín de España, novia del cielo… un paraíso que se funde en la noche con las estrellas".

Funes ha querido tener también un recuerdo para los "anónimos imprescindibles" de la ciudad como la panadera de madrugada, la profesora, el albañil, el comerciante, el pescador, el taxista, la policía, el bombero, el jardinero y quienes hacen guardia en los hospitales mientras el resto descansa.

"Si Málaga quiere seguir teniendo un equipazo, va a necesitar de todos vosotros", ha afirmado antes de despedirse con las mismas palabras con las que había comenzado que fueron "llegan días de encontrarse, de reír, de disfrutar y de celebrar juntos. Gracias, Málaga".