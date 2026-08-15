Dormir en el centro de Málaga durante la Feria, cerca de ser un viaje de lujo: entre 690 y 9.000 euros por seis noches

Detalles de la nueva portada de la Feria del Centro de Málaga, con el edificio de La Equitativa al fondo. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Durante la Feria de Málaga, alojarse en el centro cuesta entre 690 y más de 9.000 euros por seis noches. Solo quedan disponibles el 3% de los alojamientos en el centro, según una consulta reciente en Booking. La opción más económica es un hostel cápsula por 689 euros la semana; el alojamiento más caro supera los 9.000 euros. La diferencia de precios entre el alojamiento más barato y el más caro en el centro durante la feria supera los 8.300 euros.

La cuenta atrás para la Feria de Málaga 2026 ha llegado a su fin. Ya es 15 de agosto y la feria arrancó anoche con el espectáculo de fuegos artificiales y drones. Un año más, la ciudad vuelve a desdoblarse en sus dos escenarios de siempre, la Feria de Día en el Centro Histórico y la Feria en el Real Cortijo de Torres.

Y, un año más, encontrar dónde dormir en el centro de la capital, una de las zonas mejor conectadas al Real por el transporte público y el epicentro de la fiesta durante el día, se ha convertido en toda una aventura.

No todos los bolsillos pueden permitirse afrontar dormir o quedarse en el centro durante una semana, porque al precio del alojamiento se suma el de las comidas, bebidas y ocio.

La mayor parte del presupuesto se destina al alojamiento y solo hay que ver que en una consulta a Booking realizada por este periódico, el coste de un alojamiento en el centro de la capital entre el 15 de agosto y el 21 de agosto para dos personas no baja de los 690 euros.

En esta consulta, se observó que solo quedaban 94 alojamientos disponibles en el Centro de Málaga. Esto quiere decir que el 97% de los alojamientos registrados en esta web ya no están disponibles para estas fechas.

Lo más barato oscila entre los 689 y los 927 euros

El alojamiento más económico de todos es el Good Vibes Only Capsule Hostel Málaga, con una nota de 7,2, que cuesta 689 euros la semana. Le sigue muy de cerca el Futurotel Malagueta Beach, también en formato cápsula, por 713 euros (7,7).

En tercera posición aparece La Casa Azul Málaga Centro, con habitación compartida de seis camas mixtas, por 720 euros, aunque su valoración cae hasta el 4,8.

Por encima de los 800 euros ya empiezan a aparecer alojamientos gestionados por particulares. Uno es una habitación privada "en la mejor zona de Málaga" por 820 euros (6,9) y otra habitación privada por 927 euros, con una nota más discreta, 5,6.

Entre medias, el Hotel Superlativo Trinidad, también en cápsula, se queda en 911 euros (7,6). En total, son seis los alojamientos que bajan de los 1.000 euros para la semana completa.

A partir de ahí, los precios dan un salto. El H-A Hotel Trebol, con una habitación doble pequeña, ya pide 1.022 euros (8,3); el estudio "Fun Building Studios by Homeabout" sube hasta 1.127 euros (7,2); mientras que un "espléndido estudio en el centro de Málaga" (1.085 euros, 8,7) y The Lights Hostel (1.092 euros, 8,5) completan la lista de los alojamientos mejor valorados entre los más asequibles.

El alojamiento más caro supera los 9.000 euros por una semana

En el extremo opuesto, los apartamentos turísticos del Centro vuelven a pulverizar cualquier previsión de gasto. El más caro de todos es un apartamento en calle Mariblanca, con nota de 7,5, que se anuncia por 9.034 euros la semana.

Le sigue de cerca el estudio en el centro histórico de calle Duende, por 8.127 euros, y el apartamento de Málaga BnB en calle Nueva, que cuesta 7.515 euros, tras aplicar una rebaja desde los 9.035 euros iniciales.

Ya a más distancia, pero todavía muy lejos del bolsillo medio, aparecen Málaga Center Flat Holidays, en calle Mármoles, por 3.745 euros, y los Rosablanca Apartments by Exclusive Homes, en calle Olózaga, por 3.006 euros.

Con estos números encima de la mesa, se observa que entre el alojamiento más barato y el más caro disponible en el Centro de Málaga para la semana de Feria hay una diferencia de más de 8.300 euros, prácticamente lo mismo que cuesta un viaje de lujo a varios destinos internacionales.