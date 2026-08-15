Uno de los barrios más pobres de Málaga sucumbe a la escalada de la vivienda: Palma-Palmilla dispara sus precios

Las claves

Las claves Generado con IA Palma-Palmilla, uno de los barrios con menor renta de Málaga, ha experimentado una subida del 102% en el precio del metro cuadrado desde febrero de 2024. El valor del metro cuadrado en Palma-Palmilla alcanza los 1.442 euros, pese a seguir siendo el más bajo de la ciudad. La presión compradora se desplaza hacia barrios de precios bajos y medios, que ahora lideran los mayores incrementos de precios en Málaga. Barrios tradicionalmente caros como Pacífico o Malagueta mantienen precios elevados pero con subidas más moderadas, mientras que los barrios periféricos registran crecimientos mucho mayores.

Si había un barrio de Málaga que parecía quedar al margen del boom inmobiliario y de la interminable escalada de precios ese era Palma-Palmilla.

Una de las zonas con la renta más baja de Málaga, según datos de la Agencia Tributaria, y una de las más castigadas por la exclusión social vive, sin embargo, un fenómeno que hasta hace poco parecía reservado a los barrios más cotizados de la ciudad: el valor de la vivienda no deja de subir.

Los últimos datos del índice de Idealista sitúan el metro cuadrado en 1.442 euros, todavía el más bajo de la capital, pero casi un 102% por encima del registrado en febrero de 2024.

Lejos de tratarse de un repunte puntual, la variación al alza es apreciable mes a mes, dibujando una tendencia sostenida que coincide con la creciente tensión del mercado inmobiliario malagueño.

La nueva realidad de Palma-Palmilla, siempre según la web de Idealista, no se debe a la incorporación al mercado de promociones residenciales de obra nueva ni viviendas de alto nivel capaces de elevar la media del barrio.

La oferta continúa siendo reducida —menos de medio centenar de anuncios— y mantiene un perfil muy heterogéneo. Y de ellas, una parte son inmuebles ocupados de manera irregular.

El caso de Palma-Palmilla simboliza un cambio de fondo en el mercado residencial de la ciudad.

Durante años, las mayores revalorizaciones se concentraban en el Centro Histórico, La Malagueta, el litoral oeste o los barrios del este.

Ahora ocurre algo diferente. Los incrementos más intensos aparecen precisamente en barrios de precios medios o bajos.

Polígonos-Recinto Ferial lidera las subidas interanuales con un 23%, seguido de Mangas Verdes-Las Flores (22,5%), Ciudad Jardín (22,4%), Huerta Nueva-Jardín de Málaga (22%) y Ensanche Centro-Soho (20,6%).

También El Palo (17,9%), Pedregalejo-Morlaco (17,8%), Los Castillejos-La Trinidad (17,4%) o La Florida-Parque Norte (16,8%) registran fuertes incrementos.

La lectura parece clara: la presión compradora se está desplazando hacia barrios que, hasta hace poco, ofrecían algunas de las pocas alternativas relativamente asequibles dentro de Málaga.

Los barrios más caros frenan el ritmo

Mientras tanto, las zonas más exclusivas mantienen los precios más elevados de la ciudad, aunque su crecimiento es mucho más contenido.

Pacífico alcanza los 7.190 euros por metro cuadrado, convirtiéndose en el barrio más caro de Málaga, seguido muy de cerca por Malagueta-Monte Sancha, con 7.167 euros.

El Centro Histórico, por su parte, se sitúa en 6.184 euros por metro cuadrado y prácticamente estabiliza su evolución, con un incremento anual del 7,8%, muy inferior al que registran numerosos barrios periféricos.