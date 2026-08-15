Bandera roja en cuatro playas de Málaga capital por los vertidos al mar tras las fuertes lluvias de esta noche

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha prohibido el baño en cuatro playas por vertidos al mar tras las fuertes lluvias nocturnas. Las playas afectadas son Campo de Golf-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés. Los vertidos son breves y de poco volumen, según Emasa, y se recomienda evitar el baño mientras se realizan trabajos de limpieza. El Área de Playas está retirando restos desde primera hora y se recuperará la bandera verde cuando finalicen los alivios y la limpieza.

Bandera roja en cuatro playas de Málaga capital. El Ayuntamiento de la capital ha prohibido el baño en las playas de Campo de Golf-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés como medida de precaución tras las lluvias registradas durante la pasada noche

La tormenta ha provocado alivios en distintos puntos de la ciudad, con los consiguientes vertidos al mar, según la información publicada en X. Desde Emasa han precisado que se trata de vertidos breves y de poco volumen.

Las playas afectadas no permanecen cerradas al público, pero el Consistorio recomienda evitar el baño en estos tramos del litoral mientras se completan los trabajos de limpieza.

El Ayuntamiento de Málaga establece bandera roja en las playas de Campo de Golf-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés debido a las lluvias registradas durante la pasada noche. pic.twitter.com/v3AnIyYucV — Ciudad de Málaga (@malaga) August 15, 2026

Desde primera hora de la mañana, el Área de Playas trabaja en la retirada de restos en la zona.

El Ayuntamiento prevé recuperar la bandera verde en cuanto finalicen los alivios y concluyan las labores de limpieza.