Málaga amplía el plazo para adjudicar el nuevo MálagaBici: 1.000 bicicletas y 100 estaciones

Imagen de archivo de una ciclista circulando junto a una de las antiguas estaciones de Málagabici. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga amplía hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar ofertas al nuevo sistema de alquiler de bicicletas. El contrato prevé una inversión inicial de 33,23 millones de euros para desplegar 1.000 bicicletas eléctricas y 100 estaciones inteligentes, con vigencia de 10 años. El sistema está diseñado para ser escalable, pudiendo duplicar su capacidad hasta 2.000 bicicletas y 200 estaciones en el futuro. La red priorizará ubicaciones en el centro histórico, nodos de transporte, campus universitarios, hospitales, edificios administrativos y zonas turísticas.

Importante novedad en el concurso público impulsado a finales del pasado mes de julio por el Ayuntamiento de Málaga para adjudicar el nuevo sistema de alquiler de bicicletas en la ciudad.

Si bien inicialmente el equipo de gobierno había fijado el 31 de agosto como plazo máximo para que las empresas interesadas presentaran sus ofertas, la necesidad de introducir una "modificación sustancial" en el pliego de condiciones ha llevado a ampliar este periodo hasta el 15 de septiembre.

En concreto, se ajusta el Anexo B del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares con "la corrección de errores materiales y precisiones técnicas en la formulación de determinados criterios de adjudicación evaluables mediante fórmulas".

Así queda plasmado en la documentación oficial que rige de este concurso, con el que Málaga busca dar un salto estratégico en su apuesta por la movilidad sostenible.

El contrato tiene un valor inicial de 33,23 millones de euros, fondos con los que se pretende desplegar 1.000 bicicletas eléctricas distribuidas en 100 estaciones inteligentes. La vigencia del contrato es de 10 años. Además, el sistema nace diseñado para poder duplicar su capacidad en el futuro.

El contrato no contempla únicamente el suministro de bicicletas. La empresa adjudicataria deberá implantar, poner en funcionamiento y gestionar de forma integral todo el sistema durante la próxima década.

Entre sus obligaciones figuran el suministro mediante renting de las bicicletas eléctricas, la instalación y mantenimiento de las estaciones de anclaje, el desarrollo de toda la plataforma tecnológica, la atención al usuario, el mantenimiento de la flota y la gestión logística necesaria para garantizar la disponibilidad del servicio.

La implantación inicial incluirá 1.000 bicicletas eléctricas, todas ellas equipadas con asistencia al pedaleo, sistemas antirrobo y autonomía suficiente para prestar el servicio en condiciones de uso intensivo.

Junto a ellas se instalarán 100 estaciones inteligentes, con una capacidad media de una veintena de anclajes por punto y equipadas con sistemas de recarga para bicicletas eléctricas.

Preparado para duplicar su tamaño

Uno de los aspectos más relevantes del pliego es que el Ayuntamiento exige que el sistema nazca con capacidad suficiente para crecer sin necesidad de rediseñar toda la infraestructura.

Aunque el contrato arrancará con 1.000 bicicletas y 100 estaciones, el modelo deberá ser escalable para permitir futuras ampliaciones que puedan alcanzar, de forma orientativa, 2.000 bicicletas eléctricas y 200 estaciones, duplicando así la capacidad inicial del servicio.

El adjudicatario deberá desarrollar una aplicación móvil para iOS y Android desde la que los usuarios podrán localizar bicicletas disponibles, gestionar préstamos y acceder a todos los servicios del sistema.

Además, la plataforma deberá ser interoperable con el Consorcio de Transportes, los servicios de movilidad integrada (MaaS) y la futura aplicación municipal de movilidad que desarrolla el Ayuntamiento, permitiendo integrar en un único entorno distintos modos de transporte urbano.

El sistema también contará con una plataforma de gestión que permitirá a la EMT supervisar en tiempo real el estado de las bicicletas y de las estaciones, controlar incidencias, gestionar tarifas, consultar estadísticas de uso y realizar el seguimiento económico del servicio.

Pensado para conectar toda la ciudad

La distribución inicial de las estaciones ya ha sido planificada por el Ayuntamiento siguiendo criterios de cobertura territorial y demanda potencial.

Las ubicaciones priorizarán el Centro histórico, los principales nodos de transporte —como estaciones de Cercanías, Metro e intercambiadores de autobuses—, además de campus universitarios, hospitales, edificios administrativos y zonas de gran atractivo turístico, incluidos los entornos de playa.

No obstante, el Consistorio se reserva la posibilidad de modificar la ubicación de las estaciones durante la ejecución del contrato por razones técnicas, urbanísticas, de movilidad o de interés público.