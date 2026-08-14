La Feria de Málaga 2026 llega al Hospital Clínico de Málaga: cinco años con actividades especiales para sus pacientes

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Clínico de Málaga celebra la Feria de Málaga 2026 con actividades y decoraciones especiales para sus pacientes. El patio azul de consultas externas ha sido decorado con cartelería oficial y una portada de madera reciclada, junto a imágenes tradicionales de la feria. El alcalde Francisco de la Torre y representantes municipales visitaron el hospital para saludar a pacientes, familiares y personal. El Málaga Club de Fútbol estuvo representado por su embajador Jesús Gámez y el acto incluyó una actuación del coro rociero Cortijo Alto.

La Feria de Málaga 2026 se ha colado ya en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. El complejo hospitalario se viste, un año más, para celebrar con pacientes y profesionales la semana grande de la ciudad con una serie de actividades pensadas para las personas que, por motivos de salud, no podrán disfrutar de estos días tan especiales.

Como en años anteriores, el centro ha ubicado en el patio azul de consultas externas un pequeño rincón de la Feria 2026, donde luce la cartelería oficial facilitada por el Ayuntamiento de Málaga, y que este año cuenta, al igual que en años anteriores, con una nueva portada realizada en madera reciclada por el paciente y carpintero jubilado, Juan Rodríguez.

Además, este pequeño rincón de la feria del patio azul ha incluido este año una decoración basada en imágenes clásicas y tradicionales de la feria con fondos de monumentos de Málaga elaborados por la TCAE del área de Neurología, Toñi Sánchez, que también ha decorado la planta de Neurología con motivos de feria combinados con escenarios que homenajean el ascenso del Málaga Club de Fútbol.

Han resaltado, además, que los decorados han contado con el apoyo técnico y logístico de Viveros Guzmán, y del Instituto Andaluz de la Juventud.

Como es habitual en estas fechas, según han explicado en un comunicado, el centro ha vuelto a recibir al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien, por quinto año consecutivo, ha acudido al centro acompañado por la concejala de Fiestas, Teresa Porras, con motivo del inicio esta noche de la Feria de Málaga 2026 con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales.

Asimismo, y acompañado por el director general de Asistencia Sanitaria, Antonio Cansino, la delegada territorial de Sanidad y Consumo en Málaga, Lucía Yeves, y la delegada de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, María Rosa Morales, junto al director gerente del complejo hospitalario universitario, Jesús Fernández Galán; el regidor ha realizado un recorrido por el hospital de día de Oncohematología, así como por las unidades de hospitalización de Oncohematología, y de Neurología para saludar personalmente a pacientes, profesionales y familiares.

Además, la visita ha contado también con la presencia y la participación del director general, y de la coordinadora en Málaga del Instituto Andaluz de la Juventud, Pedro Antonio Ramírez y Alba Ortiz, respectivamente.

También han estado presentes durante la visita, además del gerente, responsables del equipo de dirección del centro, como la directora médica, Luciana Jiménez, el director de enfermería, Ángel González, la directora de gestión y de servicios generales, Sonia Hernández, así como los subdirectores, Alejandro Pérez, Victoria del Moral, Borja Delgado, Sebastián Soto, Joaquín Sánchez, Olga Mesa y Guillermo García.

Por otro lado, han resaltado que este año la presencia del Málaga Club de Fútbol, institución que ha sido representada por el ex jugador y actual embajador del club, Jesús Gámez, quien ha acompañado al regidor durante la visita a los pacientes.

Además, y como viene siendo ya habitual cada año, el alcalde de Málaga ha sido recibido a su llegada al hospital por los componentes del coro rociero Cortijo Alto, que ha llevado a cabo una actuación musical para todos los presentes en el acto.

Esta actividad forma parte del conjunto de iniciativas que el hospital ha organizado para que la semana grande de nuestra ciudad esté presente para todos y cada uno de los pacientes que estos días se encuentran ingresados en el centro, o acudan a recibir tratamiento.

Al respecto, el alcalde de Málaga ha querido acercarse personalmente un año más para saludar a algunos de los enfermos ingresados y a sus familiares y acompañantes, y trasladarles sus deseos de ánimo, positividad y esperanza para que tengan una pronta recuperación.