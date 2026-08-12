Se marcha tras una discusión, vuelve 10 minutos después con un cuchillo de 19 cm y apuñala a un hombre en Málaga

Cuchillo con el que se produce la agresión. Policía Local de Málaga

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Las claves Generado con IA Un hombre de 40 años fue detenido en Málaga tras apuñalar presuntamente a otro varón de 48 años por la espalda, después de una discusión familiar en un bar. El agresor abandonó el lugar tras la pelea y regresó diez minutos más tarde con un cuchillo de cocina de 19 cm oculto entre sus ropas. La víctima fue trasladada al hospital e ingresada en la UCI, aunque inicialmente no se temía por su vida. El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 40 años como presunto autor de un delito de asesinato en grado de tentativa después de que supuestamente apuñalara por la espalda a otro varón, de 48 años, tras una discusión en un establecimiento de la capital.

Los hechos se produjeron sobre la medianoche del jueves al viernes 31 de julio en la calle Actriz Rosario Pino. Una dotación de agentes que patrullaba por la zona escuchó fuertes voces y fue requerida por una pareja que alertó de que se estaba produciendo una reyerta en un bar.

Los policías se dirigieron hacia el lugar y, durante el trayecto, se encontraron con dos hombres que huían a la carrera. Los agentes procedieron a interceptarlos y observaron que uno de ellos presentaba restos de sangre en la cabeza, el rostro y la ropa.

Según la Policía Local, el hombre manifestó espontáneamente que acababa de apuñalar a otro varón y que había arrojado el cuchillo en las inmediaciones del bar donde se había iniciado la disputa. Ante estas afirmaciones, los agentes procedieron a introducirlo en el vehículo policial para garantizar su custodia.

Regresó diez minutos después con un cuchillo oculto

Mientras uno de los policías permanecía con el detenido, otro agente se desplazó hasta el establecimiento acompañado por el segundo hombre, que resultó ser el hermano del arrestado.

En el lugar localizaron a la víctima, que se encontraba sentada en la terraza y muy dolorida. Los servicios sanitarios fueron requeridos y trasladaron posteriormente al herido en ambulancia hasta un centro hospitalario.

La investigación realizada posteriormente por los agentes, a partir de las declaraciones de testigos e implicados, permitió reconstruir la secuencia de los hechos.

Según estas pesquisas, familiares de ambas partes habían mantenido previamente una discusión en la que se produjeron amenazas. En un momento determinado, el ahora detenido habría abandonado el lugar y se habría marchado a su domicilio.

Sin embargo, unos diez minutos después regresó con un cuchillo oculto entre sus ropas. Una vez de nuevo en el lugar de la disputa, supuestamente atacó a la víctima por la espalda y le asestó una puñalada que alcanzó el costado derecho.

La víctima ingresó en la UCI

Los agentes pudieron conocer posteriormente que el hombre herido había quedado ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), aunque inicialmente no se temía por su vida.

La Policía Local localizó además en las inmediaciones el arma que presuntamente había sido utilizada en el ataque. Se trata de un cuchillo de cocina de grandes dimensiones, con una hoja de 19 centímetros de longitud.

El detenido fue trasladado inicialmente a un centro médico para recibir asistencia y, posteriormente, a dependencias policiales.

Finalmente, fue puesto a disposición judicial como presunto responsable del ataque, que la Policía Local califica como un delito de asesinato en grado de tentativa.