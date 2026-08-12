Málaga da otro paso en su plan para que sus trabajadores municipales dejen el coche en casa

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga adjudica la redacción del Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo a Tema Ingeniería y Cai Soluciones de Ingeniería. El plan busca que los empleados municipales utilicen más el transporte público y medios sostenibles, reduciendo el uso del coche privado. Se analizarán los hábitos de desplazamiento y la accesibilidad en centros como la Casa Consistorial, Jefatura de Policía y sedes de empresas municipales. Entre las medidas estudiadas están aparcamientos para bicicletas, puntos de recarga eléctrica, mejoras en transporte público, movilidad compartida y flexibilización de horarios.

El Ayuntamiento de Málaga da un nuevo paso en su ambiciosa apuesta de lograr que buena parte de sus trabajadores municipales dejen el coche en casa y acudan al trabajo en transporte público o medios sostenibles.

Tras activar a principios del pasado mes de julio la licitación para contratar a una empresa especializada, el Consistorio acaba de comunicar la adjudicación de la redacción del Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo (PMST) a la unión integrada por Tema Ingeniería y Cai Soluciones de Ingeniería.

De acuerdo con los detalles contenidos en la documentación oficial, el plazo de elaboración del documento es de cuatro meses desde la formalización. El valor del encargo asciende a 46.675,02 euros (IVA incluido).

Este paso adelante se da ante la necesidad de cumplir la nueva Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible, que obliga por primera vez a Administraciones públicas y empresas con centros de trabajo de gran tamaño a disponer de planes específicos para organizar los desplazamientos de sus trabajadores.

La pretensión es disminuir emisiones contaminantes, mejorar la seguridad vial y optimizar los accesos a los centros laborales.

El estudio analizará los hábitos de desplazamiento de los empleados municipales y de varias empresas públicas del Ayuntamiento.

Entre los centros incluidos figuran la Casa Consistorial, el Edificio Múltiple de Servicios Municipales, el Complejo Tabacalera, la Jefatura de Policía Local, las sedes de la EMT, Emasa, Limposam y Limasam, entre otros.

Obligaciones

Los adjudicatarios tienen que recopilar información sobre accesibilidad, infraestructuras, horarios laborales, distribución geográfica de las plantillas y disponibilidad de aparcamiento. También realizará encuestas, entrevistas y mediciones específicas para conocer cómo se desplazan actualmente los trabajadores.

A partir de estos datos se elaborarán un diagnóstico individualizado para cada centro, identificando los principales problemas y oportunidades de mejora en materia de movilidad.

Una de las partes más relevantes del futuro plan será la definición de medidas concretas para cambiar los hábitos de desplazamiento.

Entre las actuaciones que se estudiarán se encuentran la instalación de aparcamientos seguros para bicicletas, puntos de recarga para vehículos eléctricos y una mejor gestión de los aparcamientos corporativos.

También se plantea reforzar el uso del transporte público mediante acuerdos con la EMT o el Consorcio de Transportes, impulsar lanzaderas específicas para trabajadores o facilitar bonificaciones en los títulos de viaje.

El documento contempla igualmente fórmulas de movilidad compartida, como plataformas de coche compartido entre empleados, así como sistemas de bicicleta compartida.

En el ámbito organizativo, el plan analizará medidas como la flexibilización de horarios para evitar los desplazamientos en hora punta, la consolidación del teletrabajo en aquellos puestos donde sea viable y programas de formación en conducción eficiente.