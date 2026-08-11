Fundación Unicaja avanza en la construcción de un nuevo pabellón de Los Guindos: 7.700 metros para deporte y eventos

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Unicaja impulsa la construcción de un nuevo pabellón cubierto de 7.700 m² en Los Guindos, Málaga. El nuevo edificio será colindante al actual y contará con pista principal, graderío, pistas laterales, vestuarios y un espacio museístico. El proyecto incorpora 132 plazas de aparcamiento y mejoras en la accesibilidad peatonal, con la ampliación de la calle Crónica y zonas verdes. La intervención busca complementar el Palacio de Deportes Martín Carpena, ampliando la capacidad y funcionalidad del polo deportivo.

Málaga allana el camino a una operación que va a permitir ampliar el gran polo deportivo de Los Guindos.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes de manera inicial el estudio de detalle que permitirá la implantación de un nuevo pabellón cubierto promovido por la Fundación Bancaria Unicaja, una instalación concebida para atender las actuales necesidades deportivas y acoger competiciones y eventos de mayor capacidad, complementando funcionalmente al Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

El proyecto se plantea sobre la parcela destinada a equipamiento deportivo situada en avenida Gregorio Diego, 44, junto al pabellón existente.

La actuación no contempla sustituir el recinto actual, sino incorporar una nueva edificación colindante que permitirá ampliar las posibilidades del complejo deportivo.

La nueva instalación contará con unos 7.708,12 metros cuadrados de edificabilidad, dentro de una parcela que actualmente tiene 10.128 metros cuadrados de suelo. Tras las cesiones previstas, la superficie de la parcela quedará en 9.708,05 metros cuadrados.

El estudio de detalle aprobado inicialmente busca adaptar la ordenación urbanística a la realidad física y urbanística consolidada del ámbito y permitir la implantación del nuevo pabellón.

Un nuevo pabellón junto al recinto actual

El proyecto plantea que el nuevo edificio se levante colindante al pabellón existente, generando un conjunto deportivo de mayor capacidad y funcionalidad.

La nueva instalación dispondrá de una planta semisótano destinada a vestuarios y servicios, mientras que en planta baja se ubicará la parte principal del recinto.

El elemento central será una pista principal con graderío, acompañada de pistas laterales. El proyecto contempla un espacio destinado a museo, incorporando así un uso complementario al estrictamente deportivo.

La parcela completa dispone de 10.128 metros, aunque después de las cesiones previstas quedará en 9.708,05 metros.

En ella ya existen edificaciones con una superficie construida total de 3.875,76 metros. Esta superficie se distribuye entre 2.901,28 metros en planta baja, 667,49 metros en la primera planta del pabellón existente y otros 306,99 metros correspondientes a edificaciones auxiliares.

132 plazas de aparcamiento entre usos permanentes y eventos

El proyecto también incorpora nuevas soluciones para el acceso en vehículo. En concreto, se contemplan 8 plazas de aparcamiento Kiss&Go, destinadas a facilitar la subida y bajada de usuarios, además de 28 plazas permanentes.

A estas se sumarán otras 96 plazas provisionales durante la celebración de eventos deportivos.

La calle Crónica también ganará espacio

La actuación no se limita al interior de la parcela deportiva. El estudio de detalle incorpora además una intervención sobre el espacio público del entorno.

El promotor deberá ceder al dominio público una superficie de 412,12 metros cuadrados, destinada a ampliar el vial peatonal existente denominado calle Crónica.

El objetivo es mejorar la accesibilidad, la permeabilidad peatonal y la conexión entre los distintos espacios y equipamientos de la zona.

La actuación contempla además la ampliación y reurbanización de la vía, que incorporará arbolado, vegetación y zonas de estancia, junto con un tratamiento paisajístico integrado.

Tras este primer visto bueno, el estudio de detalle será sometido a información pública y deberá obtener el informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil.