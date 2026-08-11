Cortes de tráfico, hasta un 70% más de autobuses y 3.185 plazas de aparcamiento: así se adapta Málaga a la Feria

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga prepara un dispositivo especial de movilidad para la Feria 2026, con cortes de tráfico, desvíos y refuerzo del transporte público. La EMT aumentará su oferta hasta un 70% en fines de semana y festivos, con 16 líneas nocturnas y una línea F que conecta la Feria del Centro con Cortijo de Torres. Se habilitarán 3.185 plazas de aparcamiento para coches y 2.990 para motos en el entorno del recinto ferial. El Centro Histórico y barrios como Cortijo Alto tendrán restricciones de acceso y estacionamiento durante la Feria, especialmente en horario diurno.

Málaga ya tiene preparado el dispositivo especial de movilidad y tráfico para la Feria 2026, que se celebrará del 15 al 22 de agosto.

El Ayuntamiento pondrá en marcha un amplio operativo para facilitar los desplazamientos tanto al Centro Histórico como al Real de Cortijo de Torres, con refuerzos del transporte público, cortes y desvíos de tráfico y miles de plazas de estacionamiento en el entorno del recinto ferial.

La planificación municipal contempla un incremento medio del 25% de los servicios de la EMT, que llegará hasta un 40% respecto a una jornada laborable y hasta un 70% en fines de semana y festivos. Además, habrá 16 líneas especiales nocturnas que conectarán los barrios directamente con el Real y una línea F que unirá durante las 24 horas la Feria del Centro con Cortijo de Torres.

El Ayuntamiento recomienda reducir al máximo el uso del vehículo privado y optar por el transporte público, debido a las restricciones que afectarán tanto al Centro como a los principales accesos al recinto ferial.

Cortes de tráfico en los accesos al Real

Uno de los principales cambios durante la Feria afectará a los accesos rodados a Cortijo de Torres. El dispositivo establece desvíos en avenida de Ortega y Gasset, calle Paquiro y Camino de San Rafael, con cortes en diferentes puntos a partir de aproximadamente las 20:00 horas para facilitar los accesos a la Feria.

Además, el eje formado por Camino de San Rafael, avenida de las Malagueñas y calle Paquiro, en el tramo comprendido entre Juan Gris y La Orotava, permanecerá excluido del tráfico rodado durante las 24 horas de todos los días de la semana.

La avenida Ortega y Gasset quedará cerrada al tráfico en el tramo situado entre calle Rosamunda y el Palacio de Ferias.

En Camino de San Rafael, el tráfico será desviado por avenida Juan XXIII y calle Alcalde Díaz Zafra hacia la avenida José Ortega y Gasset.

Uno de los puntos especialmente restringidos será el tramo de Camino de San Rafael comprendido entre Alcalde Díaz Zafra y el recinto ferial, que quedará reservado exclusivamente para autobuses, taxis y residentes. La restricción estará señalizada desde distintos puntos de Juan XXIII y en el propio Camino de San Rafael.

Cortijo Alto también tendrá restricciones

Durante la semana de Feria, la barriada de Cortijo Alto estará sometida igualmente a restricciones de tráfico. Entre las 14:00 y las 20:00 horas únicamente podrán acceder los residentes, a través de calle Hamlet, y los autobuses de la EMT, mediante calle Mefistófeles.

El Centro Histórico estará cerrado al tráfico de 12:00 a 18:00. El sistema de control de accesos al Centro Histórico funcionará de acuerdo con el Bando de Feria, de manera que entre las 12:00 y las 18:00 horas no se podrá acceder al interior salvo en casos de emergencia.

Una vez recuperada la normalidad, previsiblemente alrededor de las 21:00 horas y siguiendo las indicaciones de la Policía Local, el sistema volverá a funcionar de manera habitual para residentes y autorizados.

Durante ese mismo periodo habrá una zona cerrada al tráfico en el Centro y se prohibirá el estacionamiento de cualquier tipo de vehículo en las calles afectadas entre las 12:00 y las 21:00 horas.

La restricción comprende, entre otras, Císter, San Agustín, Duque de la Victoria, Molina Lario, plaza del Obispo, Martínez, Sancha de Lara, Comedias, Nosquera, Santa Lucía, Méndez Núñez, Casapalma, Cárcer, Cisneros y Especería, además de Travesía Pintor Nogales y plaza de la Aduana.

Para las personas con movilidad reducida se habilitará durante las tardes de Feria el vial de servicio de la plaza del General Torrijos, frente al Hospital Noble, como aparcamiento específico.

La Feria también modificará los horarios de carga y descarga en el Centro Histórico. Durante la semana previa a la Feria, el horario habitual de 7:00 a 11:00 horas se amplía hasta las 12:00 horas.

Durante los días laborables de la semana de Feria, las operaciones podrán realizarse de 7:00 a 12:00 horas, mientras que los festivos —sábado 15, domingo 16 y miércoles 19— quedarán limitadas a la franja de 7:00 a 10:00 horas.

La Romería también provocará cortes

El sábado 15 de agosto se celebrará la Romería al Santuario de la Virgen de la Victoria. El recorrido comenzará alrededor de las 11:00 horas y partirá del Ayuntamiento para continuar por Paseo del Parque, plaza de la Marina, Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Carretería, Álamos, plaza de la Merced, Victoria, Compás de la Victoria y Santuario de la Victoria.

Las calles se irán cerrando al tráfico a medida que avance la comitiva y se reabrirán después de su paso aquellas que no formen parte de las zonas cerradas durante toda la Feria.

La EMT aumenta su oferta hasta un 70%

El transporte público será uno de los pilares del dispositivo. La EMT incrementará sus servicios una media del 25%, con refuerzos que alcanzarán el 40% respecto a una jornada normal y hasta el 70% durante fines de semana y festivos. En las horas punta se prevé disponer de todos los autobuses disponibles en la calle, incluidas las 27 nuevas unidades de megabuses recientemente recepcionadas.

Por la noche se pondrán en servicio 16 líneas especiales directas desde los barrios hasta el Real, a partir de las 20:00 horas.

A ellas se sumará la línea F, que conectará directamente la Feria del Centro con Cortijo de Torres durante las 24 horas. Esta línea tendrá un precio de 2 euros, el mismo que mantiene desde 2022, y permitirá pagar tanto en efectivo como mediante tarjeta bancaria.

Durante el día, los autobuses que conecten con el Centro mantendrán las tarifas habituales. Con la tarjeta multiviaje, el precio será de 0,50 euros, mientras que el billete ordinario costará 1,40 euros.

A partir de las 20:00 horas, las 16 líneas especiales directas desde los barrios hasta el Real tendrán también un precio de 2 euros. Se podrá pagar con tarjetas Visa, Mastercard o American Express en todos los autobuses de la flota.

90.000 plazas adicionales el viernes 14

El dispositivo arrancará incluso antes del comienzo oficial de la Feria. El viernes 14 de agosto, la EMT reforzará las líneas durante las horas previas, durante y después de los espectáculos de luminotecnia y el piromusical. Para la tarde-noche se ha programado una oferta especial que alcanzará las 90.000 plazas adicionales al servicio convencional.

El servicio especial está previsto hasta las 3:00 horas, aunque podrá prolongarse si la demanda lo hace necesario.

Taxis las 24 horas en dos puntos del Real

El dispositivo de taxis contempla una excepción al régimen de descanso obligatorio durante la Feria para reforzar la oferta.

En el recinto ferial habrá dos paradas operativas durante las 24 horas: una junto a la portada principal, en avenida de las Malagueñas, y otra en la zona norte, en avenida de Ortega y Gasset.

En el Centro Histórico se mantendrán las paradas de Cortina del Muelle, plaza de la Marina, Manuel Agustín Heredia, Córdoba, Puerta del Mar, Atarazanas, Pasillo de Santa Isabel y plaza de la Merced.

Los vehículos VTC dispondrán de una zona específica de subida y bajada de viajeros en avenida de Ortega y Gasset, con funcionamiento durante las 24 horas y acceso por un itinerario establecido.

3.185 plazas para coches y 2.990 para motos

Para quienes opten por acudir al Real en vehículo privado, el Ayuntamiento habilitará 3.185 plazas de estacionamiento para coches en diferentes zonas del entorno del recinto.

Entre ellas habrá 870 plazas en Huerta del Correo, 640 en Teatinos, 75 plazas exclusivas para personas con movilidad reducida en el Palacio de Ferias y otras 1.600 plazas en diferentes emplazamientos.

Además, el Palacio de Ferias contará con un aparcamiento exclusivo para motos con capacidad para 2.990 vehículos.