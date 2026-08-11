Avance decisivo para el hospital de HM junto a La Rosaleda de Málaga: 40 metros de altura y 15.200 metros construidos

Las claves

Las claves Generado con IA El grupo hospitalario HM avanza en la construcción de un nuevo hospital en el barrio de Martiricos, Málaga, con una altura máxima de 40,42 metros y 15.203 metros cuadrados construidos sobre rasante. La Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente el estudio de detalle, que ordena volúmenes, alineaciones y rasantes para la futura edificación en la parcela donde estuvo Diario Sur. El proyecto incluye la ocupación subterránea de la vía pública para aparcamientos, con capacidad para 304 plazas y servicios como radioterapia, en 2.329 metros cuadrados de subsuelo público. Se prevé la cesión de 930 metros cuadrados para viario público y la integración del edificio en el entorno urbano consolidado, mejorando la relación con los espacios públicos adyacentes.

El grupo hospitalario HM sigue dando pasos en su ambiciosa apuesta por construir un nuevo hospital en el barrio de Martiricos, en Málaga capital.

La operación, dibujada sobre la parcela que durante décadas albergó a Diario Sur, avanza de manera decidida después de que la Junta de Gobierno Local haya aprobado este martes de manera inicial el estudio de detalle mediante el que se ordena la futura edificación.

De acuerdo con los datos aportados desde el Consistorio, la finalidad es ordenar los volúmenes, definir las alineaciones y rasantes, así como adecuar la implantación edificatoria en el ámbito definido, completando la ordenación pormenorizada prevista por el planeamiento general vigente.

La superficie delimitada en el ámbito del estudio de detalle, a efectos de ordenación, comprende una superficie total de 5.178,71 metros cuadrados, integrada por dos parcelas de superficie 1.724,54 metros y 883,71 metros, y 2.623,83 metros de viales públicos circundantes.

En concreto, la parcela objeto de ordenación de volúmenes de la edificación es de 1.677,57 metros.

La propuesta contempla ajustar la implantación volumétrica del edificio a las condiciones del entorno urbano consolidado; definir las alineaciones obligatorias y rasantes del ámbito; mejorar la relación del edificio con el viario público y el espacio urbano colindante; entre otros aspectos.

La superficie construida sobre rasante prevista es de 15.203,16 metros cuadrados. Y se propone una cesión para viario público de 53,37 metros fuera del ámbito del ED y de 877,31 metros dentro del mismo.

Asimismo, se establece una altura de planta baja+9+casetón (máximo 40,42 m.); cabe señalar que la altura máxima de edificaciones colindantes sobre rasante es de PB+14+ casetón.

Contempla la ocupación bajo rasante de la vía pública para uso de aparcamientos, con capacidad para 304 plazas.

Se propone una ocupación de subsuelo público de unos 2.329,51 metros cuadrados de suelo de viario público (en régimen de complejo inmobiliario), que se justifica para la ejecución en su subsuelo del sótano privado que se proyecta sobre la huella de implantación de este hospital dando cobertura a las necesidades de plazas de aparcamiento obligatorias y servicio de radioterapia.

Tras su aprobación inicial, se someterá a información pública y al requerimiento del informe preceptivo y vinculante de Aviación Civil.