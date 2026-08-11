La autopsia aclara la muerte del joven hallado en una piscina de Málaga: murió ahogado

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Las claves Generado con IA La autopsia confirma que el joven hallado en una piscina de Málaga murió por ahogamiento. No se han encontrado indicios de participación de terceras personas en el fallecimiento. El joven, de unos 21 años, fue encontrado en una piscina de una vivienda vacacional en Pinares de San Antón. El aviso fue recibido a las 08:00 horas y acudieron al lugar Policía Local y servicios sanitarios.

La autopsia practicada al joven de unos 21 años que fue encontrado muerto este lunes en una piscina de una vivienda de la zona Este de Málaga capital ha determinado que la causa de la muerte fue por sumersión, es decir, por ahogamiento.

Así lo han confirmado este martes fuentes de la Policía Nacional, que mantienen que, de acuerdo con las diligencias de investigación practicadas hasta el momento, no se han encontrado indicios de participación de terceras personas en el fallecimiento.

El joven fue localizado alrededor de las 08:00 horas en una piscina de una vivienda situada en calle Almendros, en la zona de Pinares de San Antón. El aviso fue recibido por el sistema Emergencias 112 Andalucía después de que se alertara de que el joven no reaccionaba.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y servicios sanitarios. La Policía Nacional abrió una investigación y se activó el correspondiente protocolo judicial a la espera de conocer las circunstancias exactas del fallecimiento.

El inmueble en el que ocurrieron los hechos es, según precisaron fuentes policiales, una vivienda vacacional.

La autopsia permite ahora determinar la causa de la muerte y las diligencias practicadas hasta el momento no han aportado indicios que apunten a la intervención de otras personas.