UDON abre un nuevo restaurante en el centro Vialia de Málaga y refuerza su apuesta por la ciudad

Las claves

Las claves Generado con IA UDON Asian Food ha inaugurado un nuevo restaurante en el centro Vialia de Málaga, sumando su segundo local en la ciudad y el séptimo en Andalucía. El establecimiento, ubicado junto a la estación de trenes María Zambrano, dispone de 240 metros cuadrados y 110 plazas entre comedor interior y terraza. El local estrena el nuevo concepto de diseño de la marca, más contemporáneo y acogedor, con reservados tipo booth y una distribución orientada a mejorar la experiencia del cliente. La apertura forma parte del plan de expansión de UDON, que incluye nuevas aperturas confirmadas en México y A Coruña, además de su entrada en Perú.

La oferta gastronómica de Vialia Málaga sigue creciendo. La cadena UDON Asian Food, especializada en cocina asiática, ha inaugurado un nuevo restaurante en el centro comercial, una apertura con la que consolida su presencia en la capital malagueña al sumar su segundo establecimiento en la ciudad y el séptimo en Andalucía.

El nuevo local se encuentra en el interior de Vialia, junto a la estación de trenes María Zambrano, una de las principales puertas de entrada de viajeros a la Costa del Sol. Con esta incorporación, la compañía refuerza su estrategia de implantarse en ubicaciones de gran afluencia, combinando su presencia en el Centro Comercial Larios con otro de los grandes polos comerciales y de movilidad de Málaga.

El restaurante ocupa una superficie de 240 metros cuadrados y dispone de 110 plazas entre el comedor interior y la terraza.

Además, estrena el nuevo concepto de diseño que la marca está implantando en sus últimas aperturas, con un ambiente más contemporáneo y acogedor, incorporando elementos como reservados tipo booth y una distribución pensada para mejorar la experiencia de los clientes.

Málaga, una ciudad estratégica

La apertura responde al plan de expansión que UDON está desarrollando tanto en España como en el extranjero, centrado en grandes ciudades, centros comerciales de referencia y nodos de transporte con un elevado flujo de visitantes.

"Málaga es una ciudad con un enorme dinamismo gastronómico, económico, turístico y comercial. Estar presentes tanto en Larios como en Vialia nos permite acercar nuestra propuesta a residentes y visitantes desde dos ubicaciones estratégicas", explica Jordi Quilez, director de Expansión de UDON Asian Food.

La compañía considera Andalucía una de las comunidades con mayor potencial de crecimiento dentro de su red nacional.

Con esta inauguración, UDON alcanza los 84 restaurantes operativos. Durante 2026 la cadena ha protagonizado algunas aperturas relevantes, como un establecimiento en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, además de iniciar su desembarco en Perú, considerado uno de sus mercados estratégicos en Latinoamérica.

Su hoja de ruta para lo que queda de año contempla nuevas aperturas ya confirmadas en México y A Coruña, con el objetivo de seguir ampliando tanto su presencia internacional como su red de establecimientos en España.