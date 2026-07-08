Málaga hace caja con la venta de un suelo residencial en Churriana: adjudica una parcela de El Retiro por 10,6 millones

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Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado una parcela residencial en El Retiro, Churriana, por 10,6 millones de euros a la empresa Ferrocarril Proyecto 16, S.L. La parcela permitirá la construcción de unas 124 viviendas plurifamiliares y supone un ingreso significativo para las arcas municipales. El terreno salió inicialmente a subasta pública, pero tras quedar desierta, Urbanismo realizó una adjudicación directa de oficio que atrajo a dos empresas constructoras. La empresa adjudicataria ha depositado una garantía de más de 440.000 euros y ha acreditado su solvencia técnica y financiera.

Málaga vuelve a hacer caja con la venta de suelo municipal. Al varapalo sufrido por la ausencia de ofertas a la subasta de los aprovechamientos para oficinas y aparcamientos en los terrenos de La Térmica, tasados en 14,5 millones de euros, la Gerencia de Urbanismo puede contraponer la enajenación por 10,6 millones (8,8 millones sin IVA) de una parcela de uso residencial 'El Retiro'.

Tal y como adelantó a mediados del pasado mes de junio EL ESPAÑOL de Málaga, la finca va a ser adjudicada a la empresa Ferrocarril Proyecto 16, S.L., responsable de la mejor oferta económica.

Tras la propuesta de la mesa de contratación, el Consejo de Administración de Urbanismo tiene previsto dar luz verde a la adjudicación definitiva en favor de esta mercantil.

La venta supone un ingreso considerable para las arcas municipales. Este codiciado suelo residencial plurifamiliar, sobre el que se autorizan unas 124 unidades, localizado en el distrito de Churriana salió a subasta pública mediante procedimiento abierto el año pasado, pero la licitación fue declarada oficialmente desierta el pasado 29 de enero de 2026.

Ante el riesgo de que el suelo quedase congelado, Urbanismo activó el 14 de mayo un procedimiento de adjudicación directa de oficio para captar inversores interesados utilizando el mismo pliego de condiciones.

El proceso contó con la presentación de ofertas por parte de dos constructoras: Ferrocarril Proyecto 16, SL (8.801.001,50 €, IVA no incluido) y Construcciones y Promociones Angulo Sánchez, SA (8.051.111,10 €).

La empresa ganadora ya ha depositado un seguro de caución de 440.050,08 euros como garantía definitiva y ha acreditado toda su solvencia técnica y financiera.