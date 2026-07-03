El Palo y La Trinidad disparan el precio de la vivienda en Málaga mientras el litoral oeste alcanza los 7.500 €/m²

Diseño de las torres proyectadas en el litoral oeste de Málaga. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA El precio medio de la vivienda usada en Málaga alcanza los 3.784 €/m², con un incremento anual del 9,4%. El Paseo Marítimo Oeste-Pacífico se sitúa como la zona más cara con 7.500 €/m² y subidas del 17,4%. Barrios tradicionales como El Palo y La Trinidad experimentan los mayores aumentos, superando el 28% de subida anual. La subida de precios en zonas residenciales intermedias refleja una ciudad más fragmentada y un desplazamiento de la demanda fuera del litoral.

El mercado de la vivienda usada en Málaga volvió a mostrar en junio una dinámica muy clara: la ciudad sigue encareciéndose de manera notable en la práctica totalidad de sus barrios. De hecho, en el conjunto de la capital de la Costa del Sol el precio medio se sitúa ya en Málaga en 3.784 euros el metro, lo que supone un incremento del 9,4% en el último año.

El patrón que dibujan los datos aportados por Idealista es claramente reconocible, con un litoral oeste alcanzando picos históricos de precio y unos barrios populares, ligados tradicionalmente a la clase obrera, que sufren los mayores incrementos.

En la parte alta del mercado, el Paseo Marítimo Oeste-Pacífico mantiene su posición como el enclave más exclusivo de la ciudad, con un precio medio que alcanza los 7.500 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 17,4%.

Hay que recordar que esta zona geográfica de la ciudad ha sido bautizada en los últimos años como la nueva Milla de Oro de la ciudad, dada la proliferación de proyectos residenciales de primer nivel. Muestra de ellos es que se cuentan por decenas las viviendas que están en el mercado a partir del millón de euros.

Le siguen de cerca La Malagueta–Monte Sancha, con 7.337 €/m² (+10,2%), y el Centro Histórico, que se sitúa en 6.146 €/m², tras un incremento del 11,7% también en niveles récord.

Son cifras que confirman la solidez del segmento prime, aunque con un ritmo de crecimiento más contenido que en otras zonas de la ciudad, en línea con un mercado que ya opera en niveles muy elevados.

Sin embargo, el verdadero dinamismo del mes no está en el litoral, sino en los barrios tradicionales, donde las subidas son sensiblemente más intensas.

El caso más llamativo es El Palo, que registra un incremento del 30,5% hasta los 4.484 €/m², seguido por Los Castillejos–La Trinidad, con una subida del 28,3% y un precio medio de 4.016 €/m².

También destacan Mangas Verdes-Las Flores, que crece un 25,7% hasta 2.634 €/m², Campanillas con un 21,7% (2.754 €/m²) y Huerta Nueva–Jardín de Málaga, que avanza un 22,8% hasta 3.018 €/m².

En todos los casos se trata de zonas de fuerte componente residencial, con tejido urbano consolidado y precios todavía por debajo del litoral, lo que les otorga mayor capacidad de revalorización.

Este comportamiento dibuja una ciudad cada vez más fragmentada, pero también más coherente con su propio ciclo de expansión.

Mientras el litoral oeste y las zonas más premium se mueven en niveles de precios muy altos, donde el crecimiento tiende a moderarse de forma natural, los barrios intermedios y tradicionales absorben buena parte de la presión de la demanda.

El resultado es un desplazamiento progresivo del interés hacia áreas que, sin ser periféricas en sentido estricto, funcionan como alternativa dentro del mercado urbano de Málaga.