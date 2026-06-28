Tres muertos en un accidente de tráfico en la A-7 a su paso por el Cerrado de Calderón, en Málaga

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Las claves Generado con IA Tres personas han muerto y dos han resultado heridas en un accidente de tráfico en la A-7 a la altura del Cerrado de Calderón, en Málaga. El accidente ocurrió sobre las 2:38 horas tras la colisión de dos vehículos, uno de los cuales cayó por un terraplén hasta una calle cercana. Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios participaron en el rescate, atención a los heridos y restablecimiento del tráfico. En un suceso paralelo, un motorista de 60 años falleció tras un accidente en la carretera A-7000, en los Montes de Málaga.

Tres personas han muerto en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en la autovía A-7 a su paso por Málaga, a la altura del Cerrado de Calderón. El siniestro ha dejado además dos heridos y ha obligado a movilizar a Bomberos, Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios del 061.

El accidente se ha producido sobre las 2.38 horas, cuando dos vehículos han colisionado en el kilómetro 979 de la A-7, en sentido Almería. Uno de ellos se ha salido de la vía y se ha precipitado por un terraplén hasta la calle Pintor Sánchez Cotán, según ha detallado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha certificado la muerte de dos mujeres y un hombre. Los servicios sanitarios han atendido en el lugar a una mujer de 64 años y han evacuado al hospital Carlos Haya a un hombre de 35 años herido.

Los efectivos de Bomberos han trabajado para liberar a los atrapados, han asegurado la zona, han retirado la arboleda que bloqueaba el paso y han limpiado la calzada para restablecer la circulación en la calle Pintor Sánchez Cotán. La Policía Local ha prestado apoyo en la zona hasta la reapertura del tráfico. La investigación de lo sucedido ha quedado en manos de la Guardia Civil.

Un motorista de 60 años muerto en los Montes de Málaga

De forma paralela, un motorista de 60 años ha muerto tras sufrir un siniestro en la carretera A-7000, a la altura del kilómetro 24, en los Montes de Málaga. Su familia había denunciado su desaparición el sábado y, a última hora, los servicios de emergencia han localizado la moto en la que circulaba y el cuerpo del hombre en un desnivel próximo. Los Bomberos han rescatado el cadáver y el 061 ha decretado la defunción.