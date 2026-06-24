Posible agresión sexual con sumisión química en la Noche de San Juan de Málaga: la presunta víctima tiene 16 años

Las claves

Las claves Generado con IA Una menor de 16 años llegó desorientada al Hospital Regional de Málaga tras denunciar un intento de abuso sexual en la Noche de San Juan. La joven fue trasladada al Hospital Materno Infantil, donde se activó el protocolo por posible agresión sexual y sumisión química. Se investiga si alguien le echó una sustancia en la bebida y posteriormente varias personas intentaron forzarla en una zona de arbustos cercana. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque aún no se ha podido tomar declaración a la menor.

Posible caso de agresión sexual con sumisión química en la Noche de San Juan de Málaga. Según han confirmado fuentes consultadas por este periódico, una menor de apenas 16 años habría llegado hacia las cinco de la madrugada de este 24 de junio al Hospital Regional de Málaga capital totalmente desorientada y diciendo que "habían intentado abusar de ella".

Desde el hospital, la víctima fue trasladada hasta el Hospital Materno Infantil de Málaga para realizarle las pertinentes exploraciones ginecológicas, así como se activó el protocolo habitual en casos de agresión sexual y sumisión química.

Según ha adelantado Málaga Hoy, supuestamente alguien le habría echado algo en la bebida que estaba consumiendo y, posteriormente, ya bajo los efectos de este componente, se la habría llevado a una zona cercana con arbustos para intentar "forzarla" entre varias personas.

Desde la Policía Nacional confirman la apertura de una investigación, pero no el hecho. Por parte del grupo correspondiente se están haciendo gestiones para esclarecer si los hechos se han producido o no realmente. A esta hora no se ha activado protocolo y no se ha podido oír en exploracion a la menor

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