La crisis eléctrica pone en jaque la mayor bolsa de VPO de Málaga: más de 4.600 pisos pendientes de la potencia

Imagen de los terrenos de Lagar de Oliveros, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 4.600 viviendas, la mayoría protegidas, están pendientes de recibir potencia eléctrica en Málaga, en el sector Lagar de Oliveros. Red Eléctrica de España ha denegado la solicitud de suministro para este desarrollo, afectando tanto a promociones públicas como privadas. El problema de falta de capacidad eléctrica ya ha provocado que inversiones millonarias, como una planta impulsada por Leonardo DiCaprio, se desplacen a otras provincias. Aunque siguen los trámites urbanísticos, la viabilidad del proyecto está supeditada a que el Gobierno central invierta en nuevas infraestructuras eléctricas para la zona.

Igual que sin agua no hay vida, sin electricidad no hay desarrollo posible. Cualquier apuesta inversora, ya sea para construir viviendas o para levantar una fábrica, requiere de electricidad como materia prima indispensable.

Y, por ende, sin un suministro adecuado, el territorio queda colapsado, sin posibilidad de evolución.

Es justamente este el pésimo escenario sobre el que vienen advirtiendo en los últimos meses empresarios y administraciones de Málaga, que han activado la alerta ante el colapso energético que sufre la provincia.

La imposibilidad de garantizar la potencia eléctrica precisa tumbó la apuesta de una multinacional estadounidense, participada por el actor Leonardo DiCaprio, de construir en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) su planta de fabricación de obleas de diamante sintético.

La inversión, que rondaba los 1.000 millones de euros, acabó desplazándose a Zaragoza, donde sí le aseguraban la electricidad.

Aunque de una envergadura superlativa, no es la única operación empresarial que se topa de lleno con esta dura realidad.

Ahora también sabemos que el impulso de la mayor reserva de suelo destinada a Vivienda de Protección Oficial (VPO) de la capital de la Costa del Sol, en Lagar de Oliveros, queda tocado por la incertidumbre energética.

Según ha podido confirmar este medio a través de fuentes directas vinculadas al proyecto, Red Eléctrica de España (REE) ha denegado la solicitud de potencia eléctrica para las dos unidades de ejecución que componen el sector, en los que se plantean 4.644 viviendas, de las cuales 2.754 serán de protección oficial y 1.890 de renta libre.

El problema de la falta de capacidad eléctrica en Málaga no distingue entre titularidad pública o privada. Según explican fuentes próximas al desarrollo, las denegaciones afectan por igual a las dos unidades, en una de las cuales la Junta de Andalucía tiene un papel protagonista.

Avanzan los trámites

Pese a este bloqueo eléctrico, el sector no se encuentra paralizado. Fuentes del sector promotor confirman que, al encontrarse el plan parcial en una fase puramente de tramitación documental, la denegación de potencia no impide seguir quemando etapas legales.

Actualmente, los equipos técnicos trabajan en la redacción y aprobación de los proyectos de reparcelación —el dibujo definitivo de las parcelas resultantes para cada propietario— y en los proyectos de urbanización, que contemplan el diseño de las futuras calles, viales, redes de saneamiento y suministros.

Sin embargo, las fuentes admiten que la viabilidad final de Lagar de Oliveros queda condicionada. Sobre ello, apuntan a la necesidad de que sean tomadas en consideración las alegaciones presentadas a la Planificación de la Red de Transporte de Electricidad del Ministerio para la Transición Ecológica, al objeto de que el Gobierno central incluya las inversiones y subestaciones necesarias para la provincia.

"No hay otra", apostillan las fuentes, que señalan que no actuar en esta dirección sería una "auténtica temeridad" que ahogaría el crecimiento residencial y productivo de este territorio.