Málaga acuerda nuevas medidas en el hotel Ibis Centro 23 días después del incendio

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha ordenado nuevas medidas cautelares en el hotel Ibis Centro tras el incendio del 25 de mayo. Se retirarán tramos dañados del forjado de la cubierta para facilitar la extinción y garantizar la seguridad del edificio. Los trabajos emplearán maquinaria especializada con brazo articulado de 29 metros y durarán aproximadamente una semana. Las intervenciones se realizan solo en las zonas afectadas, siguiendo indicaciones de los bomberos y con medidas para asegurar el entorno.

El Ayuntamiento de Málaga ha ordenado este martes nuevas medidas cautelares a la propiedad del edificio del Hotel Ibis Centro y Le Grand Café, localizado en el número 3 de Pasillo de Guimbarda, afectado por el incendio declarado en la madrugada del pasado 25 de mayo.

El fuego, que permanece controlado y prácticamente extinguido, sigue requiriendo intervenciones puntuales para completar las labores de seguridad y estabilización de la estructura.

La nueva actuación consiste en la retirada de tramos del forjado de madera de la cubierta que todavía presentan daños derivados del incendio.

El objetivo es facilitar la finalización de los trabajos de extinción y garantizar la seguridad del edificio.

Estos trabajos se suman a las medidas ya ordenadas los días 27 de mayo y 5 de junio, dentro del dispositivo de intervención progresiva sobre el inmueble.

Maquinaria especializada

Para ejecutar estas labores será necesario el uso de un equipo de obra con brazo articulado de 29 metros, equipado con pinzas y cizalla, que permitirá actuar directamente sobre la cubierta.

Los trabajos, con una duración estimada de una semana, se desarrollarán de forma progresiva a lo largo de toda la cubierta, avanzando de un extremo a otro del edificio.

Según ha precisado el Ayuntamiento, la actuación se realizará siempre bajo las indicaciones de los Bomberos de Málaga y se limitará exclusivamente a las zonas afectadas por el fuego, sin intervenir en aquellas áreas que no han sufrido daños.

Desde la primera inspección técnica realizada el 27 de mayo, la Gerencia de Urbanismo ha ido ordenando distintas medidas cautelares a la propiedad con el objetivo de garantizar la seguridad del entorno y evitar riesgos para los viandantes.

Entre ellas se encuentran el vallado perimetral del edificio —ya ejecutado el 30 de mayo—, el tapiado de los huecos de fachada para impedir accesos no autorizados y la ejecución de trabajos de desescombro en la planta baja, además del apuntalamiento progresivo de la estructura a medida que avanza la intervención.

Asimismo, se ha exigido asegurar el acceso controlado al inmueble para permitir nuevas inspecciones técnicas que determinen el estado global de la estructura.

El pasado 5 de junio, un camión pluma situado en la calle Cerrojo, con apoyo de efectivos de Bomberos, procedió a la retirada del sistema de climatización ubicado en la cubierta del edificio, con el fin de evitar posibles desprendimientos de material dañado.