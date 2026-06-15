Esta es la empresa sevillana que vigilará y ordenará las colas de taxi en Semana Santa y Feria en Málaga los próximos tres años

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha contratado a la empresa sevillana Marcius Seguridad SL para vigilar y controlar las paradas de taxi durante la Semana Santa y la Feria los próximos tres años. El contrato está valorado en casi 44.000 euros e incluye la organización de colas y la asignación de usuarios a los taxis en los principales puntos de afluencia. El dispositivo contará con vigilantes y auxiliares uniformados, equipados con sistemas de comunicación y formación específica, para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del servicio. El personal debe conocer perfectamente el castellano, y se priorizarán conocimientos en primeros auxilios e inglés si la empresa adjudicataria los ha ofertado.

Málaga sigue apostando por vigilantes privados para controlar las paradas de taxi en los grandes eventos sociales de la ciudad: Semana Santa y Feria.

Y con este objetivo, el Ayuntamiento acaba de formalizar un contrato valorado en casi 44.000 euros (IVA incluido) con una empresa sevillana para garantizar la vigilancia y el control de las principales paradas de taxi.

El acuerdo tiene un plazo de tres años y ha recaído en Marcius Seguridad SL. La medida da continuidad al servicio que el Consistorio ya contrató en años anteriores para ordenar el funcionamiento de las paradas de taxi en momentos de máxima afluencia de público.

De hecho, en 2024 el Ayuntamiento licitó una prestación similar por algo más de 11.300 euros para un periodo de un año. Ahora, con la nueva adjudicación, asegura la cobertura del servicio durante los próximos tres ejercicios.

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La razón que justifica esta actuación sigue siendo la misma: responder al fuerte incremento de la demanda de taxis que se produce durante grandes acontecimientos ciudadanos.

Según recoge la documentación municipal, durante eventos multitudinarios se concentran numerosos usuarios en puntos muy concretos de la ciudad con la intención de tomar un taxi, al tiempo que se generan largas colas de vehículos esperando para prestar servicio.

Para evitar problemas de organización y seguridad, el contrato contempla la implantación de un sistema de control que permita ordenar la asignación de usuarios a los vehículos y agilizar el funcionamiento de las paradas.

El Área de Movilidad será la encargada de determinar con antelación las fechas, horarios y ubicaciones concretas donde se desplegará el dispositivo, que tendrá como principales escenarios la Semana Santa y la Feria de Málaga.

El pliego técnico establece que cada punto de vigilancia contará, con carácter general, con un vigilante y un auxiliar debidamente uniformados. Ambos deberán disponer de sistemas de comunicación, mediante radiofrecuencia o teléfonos móviles, para mantener contacto permanente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de emergencia.

No obstante, el número de efectivos podrá variar en función de las necesidades de cada evento y de la afluencia prevista de público.

Entre los requisitos fijados por el Ayuntamiento figura que el personal conozca perfectamente el castellano. Además, en caso de que la adjudicataria haya ofertado mejoras relacionadas con formación en primeros auxilios o conocimientos de inglés, deberá garantizar que los trabajadores destinados al servicio dispongan de estas capacidades.

La empresa también tendrá que comunicar previamente al Área de Movilidad la identidad de los profesionales encargados de las labores de vigilancia y control.

Asimismo, deberá obtener las autorizaciones administrativas necesarias para desarrollar la actividad en la vía pública, incluida la correspondiente autorización de la Subdelegación del Gobierno para cada uno de los eventos en los que participe.