La gran ampliación del Aeropuerto de Málaga arranca: Aena formaliza el contrato de diseño por 44,2 millones

Las claves

Las claves Generado con IA Aena formaliza el contrato de diseño y asistencia técnica para la gran ampliación del Aeropuerto de Málaga, valorado en 44,2 millones de euros. La ampliación incluye la construcción del nuevo Dique E, que sumará 12 puertas de embarque y cerca de un kilómetro de longitud, y la expansión de la terminal en 60.000 m². El proyecto prevé la demolición de la antigua T1 y la reorganización de accesos y aparcamientos, creando nuevas infraestructuras para estacionamiento de larga estancia y alquiler de vehículos. El equipo encargado, integrado por Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos, trabajará bajo metodología BIM y con criterios de sostenibilidad, buscando la certificación BREEAM para las nuevas edificaciones.

La segunda gran transformación del Aeropuerto de Málaga, que movilizará del orden de 1.500 millones de euros, se pone en marcha.

Aena (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) acaba de formalizar el contrato para el diseño y la asistencia técnica de esta gran operación, que, una vez ejecutada, debe permitir al aeródromo de la capital de la Costa del Sol captar hasta 36 millones de pasajeros.

Tras la adjudicación del servicio a principios del pasado mes de mayo, ahora acaba de ser formalizado, poniendo en marcha la cuenta atrás para el desarrollo de los trabajos.

La Unión Temporal de Empresas que asume este encargo está integrada por las empresas Cemosa, Sener Mobility y Fairbanks Arquitectos. El valor del servicio roza los 44,2 millones de euros (IVA incluido), siendo el plazo de 60 meses para el diseño, a los que sumar otros 48 de supervisión durante las obras.

Entre las principales actuaciones destacan:

El nuevo Dique E : La pieza angular será un nuevo dique de embarque de casi un kilómetro de longitud (987 metros lineales), orientado de norte a sur, que permitirá albergar 12 nuevas puertas de embarque (tipo E2C), optimizando la capacidad para aeronaves de gran tamaño.

: La pieza angular será un nuevo dique de embarque de casi un kilómetro de longitud (987 metros lineales), orientado de norte a sur, que permitirá albergar 12 nuevas puertas de embarque (tipo E2C), optimizando la capacidad para aeronaves de gran tamaño. Expansión del procesador : El edificio actual crecerá hacia el este y el sur, sumando casi 60.000 metros cuadrados de nuevas áreas terminales, lo que permitirá reconfigurar los controles de seguridad y pasaportes para adaptarlos a los nuevos flujos Schengen y No Schengen.

: El edificio actual crecerá hacia el este y el sur, sumando casi 60.000 metros cuadrados de nuevas áreas terminales, lo que permitirá reconfigurar los controles de seguridad y pasaportes para adaptarlos a los nuevos flujos Schengen y No Schengen. Adiós a la T1 : El proyecto contempla la demolición del antiguo Terminal T1 y los diques B y C actuales, espacios que serán absorbidos por una terminal unificada y más intuitiva para el pasajero.

: El proyecto contempla la demolición del antiguo Terminal T1 y los diques B y C actuales, espacios que serán absorbidos por una terminal unificada y más intuitiva para el pasajero. Rediseño de flujos: reorganización completa de pasajeros, equipajes y operativa interna.

El mapa del nuevo aeropuerto

Uno de los puntos más críticos que deberá resolver el adjudicatario es la reorganización de los accesos. El proyecto detalla la creación de un nuevo edificio de parking de Larga Estancia con más de 3.300 plazas y un depósito de vehículos de alquiler (RAC) con cerca de 3.900 plazas, liberando así los espacios actuales para el crecimiento de la terminal.

Asimismo, se menciona la apuesta por ampliar el edificio de aparcamientos P2 con dos nuevas plantas sobre la existente, consiguiendo 2.352 plazas destinadas a Rent a Car; un nuevo edificio de cinco plantas y dos soterradas de aparcamientos Abonados (P0 y P0A) con capacidad para casi 2.500 plazas.

En el pliego se apunta que con la ampliación del edificio terminal y del edificio de aparcamientos P2 se pierden los actuales usos de aparcamientos Exprés y Preferente. Por ello, se propone la construcción de un nuevo edificio de aparcamientos con una estimación de 564 plazas para los usos de preferente llegadas y parking exprés.

Equipo técnico

El equipo técnico elegido es de enorme valía. El encargo exige una capacidad técnica excepcional para integrar arquitectura funcional, ingeniería de movilidad y gestión de datos compleja.

Sener Mobility : Referencia mundial en ingeniería, su palmarés incluye la modernización de redes aeroportuarias en Arabia Saudí y la optimización de más de 190 aeropuertos en todo el mundo. Su capacidad para integrar sistemas complejos, simulaciones RAMS y flujos de pasajeros es vital para el reto de Málaga.

: Referencia mundial en ingeniería, su palmarés incluye la modernización de redes aeroportuarias en Arabia Saudí y la optimización de más de 190 aeropuertos en todo el mundo. Su capacidad para integrar sistemas complejos, simulaciones RAMS y flujos de pasajeros es vital para el reto de Málaga. Cemosa : Con una presencia histórica en la infraestructura andaluza, la consultora malagueña aporta el conocimiento técnico necesario tras haber participado en la ampliación de la zona sur del Aeropuerto de Sevilla —aumentando un 42% su capacidad— y en la remodelación de la Terminal T2 de Málaga. Su experiencia en ensayos, control de calidad y proyectos internacionales, desde México hasta Brasil, les otorga una visión global.

: Con una presencia histórica en la infraestructura andaluza, la consultora malagueña aporta el conocimiento técnico necesario tras haber participado en la ampliación de la zona sur del Aeropuerto de Sevilla —aumentando un 42% su capacidad— y en la remodelación de la Terminal T2 de Málaga. Su experiencia en ensayos, control de calidad y proyectos internacionales, desde México hasta Brasil, les otorga una visión global. Fairbanks Arquitectos: Si alguien conoce las entrañas del aeropuerto malagueño es este estudio. Responsable de la actual terminal del aeródromo de la Costa del Sol y de las torres de control de Madrid-Barajas, Barcelona y el propio Málaga, su capacidad para integrar sistemas complejos en diseños funcionales y emblemáticos es su sello distintivo.

El pliego de condiciones técnicas marca una exigencia sin precedentes: el uso integral de la metodología BIM (Building Information Modelling). Esto no solo servirá para el diseño, sino como un "hilo conductor" para la gestión de todo el ciclo de vida del aeropuerto, permitiendo coordinar disciplinas y reducir al mínimo las incertidumbres en un entorno de alta criticidad como es un aeropuerto en funcionamiento.

El proyecto incluye un compromiso firme con la sostenibilidad: todas las nuevas edificaciones deberán aspirar a la certificación BREEAM. Además, el consorcio deberá realizar simulaciones dinámicas de flujos de pasajeros y vehículos en tiempo real, garantizando que el diseño del "aeropuerto de 2030" sea capaz de absorber las puntas de tráfico estacional que caracterizan a la Costa del Sol.