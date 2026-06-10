Polémica política en Málaga por la licencia a una empresa del alcalde de Estepona: García Urbano niega trato de favor

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha concedido una licencia de obras a una empresa vinculada al alcalde de Estepona, José María García Urbano. La oposición, encabezada por Con Málaga e IU, acusa al Partido Popular de favorecer la especulación inmobiliaria y critica la autorización de nuevos apartamentos turísticos en plena crisis de vivienda. García Urbano niega cualquier trato de favor o irregularidad en el proceso, asegurando que la solicitud de licencia se tramitó conforme a la legalidad y sin contacto con responsables municipales. El PSOE denuncia la pasividad del PP ante la problemática de la vivienda y señala que el modelo actual beneficia a unos pocos mientras expulsa a los vecinos de Málaga.

El debate político en torno a la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Málaga a una empresa vinculada al alcalde de Estepona, José María García Urbano, está servido.

Apenas horas después de conocerse el otorgamiento del permiso municipal, desde la oposición en la Casona del Parque el grupo Con Málaga ha acusado al Partido Popular de "favorecer y participar directamente en el negocio de la especulación".

En este sentido, la concejala de la formación y coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha calificado de "indecente" la autorización de un nuevo proyecto de apartamentos turísticos en un contexto de “emergencia habitacional”.

Frente a esta crítica, García Urbano ha defendido a preguntas de EL ESPAÑOL de Málaga la legalidad del procedimiento y ha negado cualquier irregularidad o trato de favor.

El regidor esteponero, que aparece como administrador único de la empresa La Corrala de Capuchinos, promotora de la operación, ha explicado que la solicitud de licencia fue presentada hace más de tres años y ha aclarado que participa en esa sociedad como persona física.

Al tiempo, ha remarcado que la actuación ahora autorizada por la Gerencia de Urbanismo se ha realizado "cumpliendo todos los trámites y normas de aplicación".

En este sentido, niega contacto alguno con responsables políticos, técnicos o administrativos durante el proceso, ya sea por su parte o por parte de la sociedad promotora.

Por su parte, el recientemente nombrado portavoz del PSOE en la Casona del Parque, Mariano Ruiz Araujo, ha denunciado la “pasividad del PP ante el drama de la vivienda”.

"Mientras miles de malagueños tienen que marcharse de la ciudad porque no pueden pagar un alquiler, seguimos conociendo casos de responsables públicos o personas vinculadas al PP que se benefician directa o indirectamente del negocio de las viviendas turísticas", ha explicado

A su juicio, lo que está ocurriendo en Málaga "es el triunfo de una ciudad extractiva frente a una ciudad recíproca. Una ciudad donde unos pocos extraen beneficios de la vivienda mientras cada vez más vecinos son expulsados de sus barrios".

"El PP lleva años mirando hacia otro lado porque ha decidido proteger el negocio antes que el derecho a la vivienda. Así se entiende que sigan llegando apartamentos turísticos mientras los jóvenes malagueños hacen las maletas para buscar fuera la oportunidad de vida que Málaga ya no les ofrece", ha sentenciado.