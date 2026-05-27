El Gobierno licita por 33,6 millones la urbanización del gran barrio de vivienda asequible de Buenavista en Málaga

Delimitación de los terrenos de Buenavista, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha licitado por 33,6 millones de euros la urbanización del nuevo barrio de vivienda asequible de Buenavista en Málaga, que contará con 1.362 viviendas. El proyecto abarca 27 hectáreas, con 14 parcelas residenciales, más de 108.000 m² de viario, 49.000 m² de zonas verdes y equipamientos públicos, educativos, sociales y deportivos. La urbanización prioriza la movilidad sostenible, reservando espacio para una futura línea de Metro ligero, más de 4 km de carriles bici y nuevas conexiones viarias. El barrio incorpora soluciones avanzadas de sostenibilidad, como drenaje sostenible, reciclaje hídrico, vegetación autóctona, eficiencia energética y programas de vigilancia ambiental.

El Gobierno de España da un nuevo paso y pone en marcha formalmente el concurso de adjudicación de las obras de urbanización del gran barrio de vivienda asequible de Buenavista, con 1.362 viviendas.

Apenas una semana después de que el Consejo de Ministros diese luz verde a la operación, el Consejo Rector de Casa 47, heredera de SEPES, ha licitado los trabajos, tasados inicialmente en 33,6 millones de euros (IVA incluido).

De acuerdo con los datos recogidos en la documentación oficial, el plazo de ejecución de esta labor es de 24 meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 24 de junio próximo para presentar sus ofertas.

Este hito llega después de que el pasado 5 de mayo el Ayuntamiento de Málaga aprobase de manera definitiva el citado proyecto de urbanización.

Barrio de 27 hectáreas

El desarrollo de Buenavista abarca una superficie aproximada de 27,24 hectáreas y se concibe como un ámbito de intensidad edificatoria media con mezcla de usos residenciales y dotacionales.

El proyecto contempla una red viaria de más de 108.000 metros cuadrados, cerca de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes y un total de 14 parcelas residenciales, además de equipamientos públicos.

La ordenación urbanística está diseñada para integrarse en el crecimiento natural de la ciudad hacia el oeste, con especial atención a la movilidad sostenible, la eficiencia en la gestión del agua y la creación de espacios urbanos más permeables y conectados.

Las 1.362 viviendas previstas formarán parte del Plan de Vivienda Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y estarán destinadas al alquiler asequible de forma permanente, integrándose en el parque estatal de vivienda.

Casa 47 será la entidad encargada de gestionar el ciclo completo del proyecto, desde la urbanización del suelo hasta la edificación y posterior gestión de los inmuebles, con el objetivo de garantizar el acceso a vivienda asequible de forma estructural y sostenida.

La propuesta reserva más de 84.900 metros cuadrados para vivienda protegida, atendiendo la creciente demanda social de vivienda asequible en la ciudad.

A esto se suman equipamientos deportivos de casi 12.000 metros, casi 3.300 de instalaciones sociales, y 17.000 destinados a colegios y escuelas.

El corazón verde del proyecto será un gran parque central, complementado con bulevares ajardinados, medianas verdes y zonas verdes lineales que suman un total de 48.923 metros, pensadas tanto para el esparcimiento como para la mitigación del calor urbano y la mejora del confort climático.

Movilidad sostenible: del coche a la bici y al Metro

Uno de los elementos más innovadores del proyecto es su infraestructura de movilidad, diseñada para combinar transporte privado, transporte público y modos blandos como la bicicleta y el paseo.

El eje principal RV-1 se concibe con cuatro carriles, mediana central y, especialmente, una reserva de 20 metros para una futura línea de Metro ligero, lo que permitirá integrar transporte masivo sin alterar el desarrollo residencial.

La red viaria se complementa con más de 4 kilómetros de carriles bici de doble sentido, aceras amplias y recorridos seguros que conectan viviendas, parques y colegios. Además, la urbanización incluye una gran rotonda de acceso (Glorieta G6) y un paso superior sobre la A-357, rompiendo barreras urbanas y mejorando la conectividad norte-sur de Málaga.

Parte de la A-7054 se soterrará, convirtiendo la superficie liberada en un parque metropolitano, una intervención que potencia la movilidad peatonal y ciclista y transforma la ciudad en torno a las personas.

Sostenibilidad como eje central

Buenavista PA-T.2 no se limita a construir viviendas y calles: integra soluciones avanzadas de sostenibilidad que hacen del barrio un referente urbano:

Drenaje sostenible (SUDS): plazas hundidas, acequias abiertas y depósitos subterráneos que captan aguas de lluvia para riego.

Reciclaje hídrico: el agua pluvial se reutiliza en jardines y zonas verdes, generando un ciclo cerrado.

Vegetación autóctona y de ribera: reduce la huella de carbono, absorbe contaminantes y disminuye el efecto de islas de calor.

Eficiencia energética: alumbrado LED de alta eficiencia, mobiliario urbano reciclable y materiales de bajo impacto ambiental.

Innovación ambiental: torres Warka para captación de agua atmosférica, parterres inundables y sistemas de filtración de agua distribuidos por el barrio.

Además, se han realizado estudios arqueológicos y se han implementado programas de vigilancia ambiental para garantizar que el desarrollo respete tanto el patrimonio como el entorno natural.

El proyecto contempla obras de urbanización completas, incluyendo más de 458.000 metros cúbicos de excavaciones, 264.000 metros cúbicos de terraplenes, redes de abastecimiento de agua de más de 3,5 km, más de 6 km de saneamiento pluvial y residual, y 15 centros de transformación eléctrica con 273 luminarias LED.

Las zonas verdes y los parterres complementan la trama urbana con 8.286 metros cuadrados de ajardinamientos viarios y 1.533 metros cuadrados asociados a plazas inundables, asegurando un barrio verde, funcional y resiliente frente a las lluvias intensas.