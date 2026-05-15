Así será la rehabilitación de La Farola de Málaga: el icónico faro se convertirá en espacio cultural

Las claves

Las claves Generado con IA La Farola de Málaga será rehabilitada para convertirse en un espacio cultural, con una inversión de más de 1,1 millones de euros. El proyecto se centrará en restaurar el edificio de viviendas adosado al faro, actualmente en desuso y deteriorado, respetando su configuración original. Las antiguas viviendas se transformarán en un espacio expositivo abierto al público, mejorando la accesibilidad con un ascensor y nuevas escaleras. Se restaurarán elementos arquitectónicos singulares y se modernizarán las instalaciones, apostando por soluciones energéticamente eficientes y una intervención mínima para conservar la esencia histórica del conjunto.

Uno de los grandes iconos visuales de Málaga, La Farola (el único faro portuario en femenino) afronta un cambio importante en su relación con la ciudad.

Referente del paisaje de la capital de la Costa del Sol y, durante décadas, elemento esencial en la actividad portuaria, se abre ahora a un proceso de rehabilitación y modernización que permitirán su recuperación como espacio cultural.

Con este objetivo, el Puerto de Málaga acaba de poner en marcha el concurso público mediante el que adjudica unas obras con un valor estimado en 1.127.165,6 euros (IVA incluido).

Evolución histórica de La Farola.

De acuerdo con el pliego de condiciones que rige este procedimiento, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de junio, dentro de un contrato que contempla un plazo de ejecución de ocho meses.

Un edificio histórico

La intervención se centra en el edificio de viviendas adosado al fuste del faro, una construcción del siglo XIX actualmente en desuso y con un evidente estado de deterioro.

Los informes técnicos describen un conjunto de patologías derivadas principalmente de la humedad y la falta de mantenimiento: fisuras, grietas, arenización de la piedra, suciedad adherida, pérdidas volumétricas y filtraciones en cubiertas.

También se detectan daños en carpinterías, instalaciones obsoletas y problemas estructurales asociados al paso del tiempo.

Escalera de caracol La Farola.

El objetivo de la actuación es la rehabilitación y puesta en valor del conjunto de La Farola, respetando su configuración original y su valor arquitectónico, al tiempo que se adapta a un nuevo uso cultural.

Las dos antiguas viviendas del edificio se transformarán en un espacio expositivo abierto al público, eliminando elementos ajenos a la estructura histórica y recuperando las características originales del inmueble.

El proyecto apuesta por una intervención de carácter quirúrgico, orientada a mantener la esencia del edificio mediante actuaciones mínimamente invasivas.

Accesibilidad, nuevas funciones

La actuación incluye una profunda redistribución interior para adaptar el edificio a su nuevo uso. Entre las principales novedades destaca la incorporación de un ascensor que garantice la accesibilidad universal, así como una nueva escalera de evacuación conforme a normativa.

Zaguán acceso La Farola.

También se crearán aseos públicos, una sala de instalaciones y un cuarto de limpieza, reorganizando los espacios para compatibilizar la conservación patrimonial con las exigencias de uso contemporáneo.

El proyecto contempla la restauración de elementos arquitectónicos singulares como escaleras de caracol de fundición, barandillas de hierro forjado, carpinterías originales y materiales pétreos.

En el exterior, se llevarán a cabo trabajos de limpieza y conservación de la piedra, respetando su pátina original y evitando reintegraciones excesivas. Las cornisas serán protegidas y se ejecutarán reposiciones puntuales sólo en los casos necesarios.

Las cubiertas serán impermeabilizadas para eliminar las filtraciones que afectan actualmente al interior del edificio.

Asimismo, las instalaciones serán actualizadas, con la implantación de soluciones modernas de bajo consumo energético.

Se prevé la incorporación de un sistema de climatización por aerotermia y un control centralizado que gestione el consumo energético, la temperatura y la eficiencia del edificio en función de su uso.