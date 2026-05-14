Así es Zeta Place, la nueva promoción de AEDAS Homes en Distrito Zeta de Málaga con viviendas desde 236.000 euros

Las claves

Las claves Generado con IA AEDAS Homes inicia la construcción de Zeta Place, una promoción con 74 viviendas en el Distrito Zeta de Málaga, con precios desde 236.000 euros. La promotora suma así 265 viviendas en desarrollo en este nuevo barrio, junto a los proyectos Zeta Valley y Zeta Avenue, ambos en obras desde 2024. Las viviendas incluyen garaje y trastero, y la urbanización ofrece piscinas, zonas ajardinadas, gimnasio, sala coworking y espacios infantiles. El ritmo de ventas de Zeta Place es alto, con un 47,3% de unidades ya vendidas, principalmente a jóvenes, parejas e inversores atraídos por la ubicación.

La promotora AEDAS Homes se consolida como protagonista clave en el nuevo barrio de Distrito Zeta en Málaga capital y arranca la construcción de la promoción Zeta Place, un proyecto con el que alcanza las 265 viviendas en desarrollo en este sector.

A esta última pieza residencial, AEDAS Homes suma otras dos en obras desde 2024: Zeta Valley (67 viviendas) y Zeta Avenue (124).

La previsión es que los primeros residentes del barrio lleguen de la mano de esta firma a finales de este año 2026.

"Seguimos comenzando obras de proyectos residenciales en toda la Costa del Sol en un momento en el que existe una fuerte demanda y en el que la oferta es muy limitada", asegura Roque Ballesteros, gerente de Promociones de AEDAS Homes en Costa del Sol.

La constructora encargada de asumir la tarea es Sacyr Construcción.

Primeros trabajos en la parcela de la promoción Zeta Place de AEDAS Homes en Distrito Zeta, Málaga.

Alto ritmo de ventas

Zeta Place está conformada por 74 unidades de 1, 2 y 3 dormitorios, incluidos áticos y bajos con amplias terrazas, con atractivos precios a partir de 236.000 euros, garaje y trastero incluidos.

El residencial cuenta con cuidadas zonas comunes con piscinas de adultos y niños de cloración salina con solárium, áreas ajardinadas, espacio de juegos infantiles, gimnasio y sala coworking, entre otras.

"Al igual que en Zeta Valley y Zeta Avenue, el ritmo de ventas en Zeta Place está siendo muy elevado. Ya está vendida al 47,3%", informa el gerente.

Ballesteros subraya que Zeta Place, por sus tipologías y precios, está atrayendo a una demanda de compradores jóvenes singles, parejas jóvenes en crecimiento e inversores que valoran la buena ubicación del residencial en la capital malacitana.

Con las máquinas ya trabajando a pleno rendimiento en Zeta Place e Idilia Aire, AEDAS Homes prevé comenzar a entregar las primeras viviendas en estas dos promociones a finales del próximo año 2027.