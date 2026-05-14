Málaga bate récord histórico de movilidad: 17,5 millones de viajeros en el transporte público en solo tres meses

Un grupo de viajeros del Metro de Málaga, en una de las paradas del trazado de la Universidad.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga ha alcanzado un récord histórico en movilidad, con 17,58 millones de viajeros en el transporte público en el primer trimestre de 2026. El crecimiento es sostenido desde los mínimos de 2021, cuando solo se registraron 6,5 millones de usuarios debido a la pandemia. El gran aumento se produjo tras la extensión del metro hasta la Alameda Principal en marzo de 2023, facilitando el acceso al centro histórico. La celebración de la Semana Santa en marzo de 2026, en vez de abril como en 2025, influyó en el aumento de la demanda de transporte público.

El uso conjunto del transporte público en Málaga capital —sumando los autobuses de la EMT Málaga y el metro gestionado por Metro de Málaga— ha alcanzado en el primer trimestre de 2026 su mejor dato de la serie histórica, con 17,58 millones de viajeros. De ellos, 12.635.000 pasajeros usaron los autobuses urbanos, mientras que los restantes 4.950.000 usuarios se decantaron por el ferrocarril urbano.

La cifra supone un crecimiento sostenido respecto a los ejercicios anteriores y consolida una tendencia de fuerte recuperación y expansión del transporte público en la ciudad tras el impacto de la pandemia.

Los datos muestran una evolución ascendente muy marcada desde los mínimos registrados en 2021, cuando la demanda cayó hasta los 6,5 millones de usuarios en plena crisis sanitaria.

2022: 9,74 millones

2023: 12,98 millones

2024: 16,00 millones

2025: 16,79 millones

2026: 17,58 millones (récord histórico)

El incremento confirma la consolidación del transporte público como una alternativa cada vez más utilizada en los desplazamientos diarios en la capital malagueña.

Un grupo de personas espera al autobús en una parada de la EMT en la Alameda de Málaga. Amparo García

Tal y como se aprecia en los datos oficiales, el gran salto tiene lugar entre 2022 y 2023, evolucionando de manera acelerada en los siguientes ejercicios. El motivo hay que encontrarlo en que fue justo a finales de marzo de 2023 cuando el suburbano rompió la frontera física que lo separaba del Centro histórico.

Desde finales de marzo de 2023 los trenes llegan bajo tierra hasta la Alameda Principal, donde se localiza la estación de Atarazanas.

El efecto Semana Santa

Uno de los factores a tener en cuenta en la lectura interanual es el calendario de Semana Santa, que en 2025 se celebró en abril, mientras que en 2026 ha tenido lugar en marzo.

Este desplazamiento puede influir en la distribución de la demanda entre trimestres, ya que la festividad tiene un impacto relevante en la movilidad urbana, tanto por el aumento de visitantes como por las alteraciones en los desplazamientos habituales.

Si se compara con los niveles previos a la pandemia, el sistema también muestra una recuperación sólida. En 2019, el primer trimestre registró 12,87 millones de viajeros, cifra ampliamente superada en la actualidad.

Atendiendo exclusivamente al mes de marzo, el último recogido por el INE, se observa una variación significativa. En el caso de los autobuses urbanos, transportaron a 4.763.000 pasajeros, un 11,2% más que el mismo mes de 2025. La subida es del 16% en el caso del suburbano, con un total de 1.946.000 viajeros.

No obstante, estas variaciones al alza tienen mucho que ver con la celebración de la Semana Santa en marzo y no en abril, como ocurrió en 2025.