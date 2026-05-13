Detenido en Málaga tras un presunto intento de agresión sexual y por agarrar a un menor en la calle

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre acusado de intento de agresión sexual y detención ilegal. El sospechoso presuntamente arrinconó a una mujer en un portal de la calle Albacete, siendo interrumpido por una vecina. El individuo también fue recriminado por vecinos por haber agarrado presuntamente a un menor en la vía pública. El arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional tras ser localizado por los agentes.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre acusado de un presunto intento de agresión sexual y detención ilegal después de que, supuestamente, arrinconara a una mujer en un portal y posteriormente fuese recriminado por varios vecinos por haber agarrado a un menor.

Los hechos ocurrieron ayer martes, 12 de mayo, sobre las 20.00 horas en la calle Albacete, en la capital malagueña.

Según las primeras informaciones, una mujer alertó a los servicios de emergencia denunciando que un hombre la había arrinconado en el interior de un portal.

La situación se habría interrumpido cuando apareció una vecina, momento en el que el sospechoso abandonó el lugar.

Tras recibir el aviso, los agentes iniciaron una búsqueda por la zona y localizaron poco después al individuo mientras varias personas le recriminaban su comportamiento por haber agarrado presuntamente a un menor.

Finalmente, el sospechoso fue detenido como presunto autor de delitos de intento de agresión sexual y detención ilegal. El arrestado fue puesto a disposición de la Policía Nacional.