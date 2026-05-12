El hotel de 5 estrellas que transformará el antiguo garaje Las Delicias de Málaga da un paso clave

Terraza de uno de los hoteles de Yurbban.

Las claves

Las claves Generado con IA El antiguo garaje Las Delicias de Málaga será transformado en un hotel de 5 estrellas por la empresa barcelonesa Yurbban. El Ayuntamiento de Málaga aprobará un plan especial de protección y remodelación urbana para reordenar y renovar este espacio del casco antiguo. El proyecto contempla la protección de elementos patrimoniales, la creación de nuevos espacios públicos y la rehabilitación de estructuras históricas del ámbito. La intervención busca compatibilizar la protección patrimonial con la regeneración urbana, incluyendo usos hoteleros y equipamientos privados en edificaciones nuevas.

La ambiciosa apuesta de una empresa de Barcelona, Yurbban, por transformar el viejo garaje de Las Delicias y levantar en el mismo un hotel de 5 estrellas da un paso clave.

El Ayuntamiento de Málaga va a aprobar este martes la admisión a trámite de un plan especial de protección y remodelación urbana que reordenará este ámbito singular del casco antiguo.

La propuesta, que va a ser analizada por la Junta de Gobierno Local, abre la puerta a una intervención de gran calado sobre un espacio de 4.095 metros cuadrados integrado en el ámbito del PEPRI Centro. El movimiento se produce después de que en octubre pasado la Comisión Provincial de Patrimonio emitiese un informe desfavorable a la propuesta de estudio de detalle aprobado inicialmente hace ahora casi un año.

Sobre este sector pesan fuertes condicionantes patrimoniales al encontrarse dentro del entorno del Conjunto Histórico de Málaga y próximo al Conservatorio María Cristina, Bien de Interés Cultural.

El objetivo central del documento es compatibilizar la protección patrimonial con una profunda renovación urbana del ámbito.

Nueva vista del proyecto Las Delicias

Para ello, se plantea una intervención que busca recuperar elementos históricos, ordenar el tejido urbano y generar nuevos espacios públicos conectados con el entorno.

Entre las líneas maestras destacan:

La protección y rehabilitación de elementos patrimoniales, incluida la bóveda nervada histórica del ámbito. Bajo este elemento, que data de los años 40 del siglo pasado, se eliminará el uso de aparcamiento.

La creación de nuevos espacios públicos y viarios peatonales, con conexiones entre calles del entorno y la plaza de Los Cristos.

La reordenación volumétrica del área, fijando alturas y alineaciones para mejorar la integración urbana y evitar medianeras.

La reutilización de espacios históricos con nuevos usos ciudadanos, incluyendo equipamientos privados.

La implantación de usos hoteleros en nuevas edificaciones, dentro del modelo de regeneración previsto.

La incorporación de aparcamientos subterráneos bajo los nuevos espacios públicos mediante fórmulas de complejo inmobiliario.

La recuperación de piezas patrimoniales singulares, como restos arquitectónicos vinculados a antiguos baños históricos.

Un enclave histórico

El documento subraya el carácter excepcional del ámbito, que ha tenido a lo largo de los siglos usos muy diversos: desde huertas andalusíes y espacios hidráulicos, hasta conventos, instalaciones industriales, plaza de toros, baños públicos y finalmente tejido residencial.

Esta complejidad histórica es uno de los argumentos clave para justificar su tratamiento como espacio urbano homogéneo susceptible de intervención específica, dentro de los márgenes que permite la legislación patrimonial andaluza.

El plan se enmarca en un contexto especialmente sensible, ya que el ámbito está sujeto a distintas figuras de protección patrimonial. De hecho, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico llegó a emitir un informe desfavorable sobre una propuesta anterior de ordenación mediante Estudio de Detalle, lo que motivó la formulación de este nuevo instrumento urbanístico de mayor alcance.

La actual propuesta plantea, por tanto, un enfoque más amplio: un Plan Especial que permita compatibilizar la protección del patrimonio con la transformación urbana ordenada del entorno.

Con la admisión a trámite, el documento entra ahora en fase de exposición pública durante 30 días, periodo en el que ciudadanos y agentes interesados podrán presentar aportaciones. Paralelamente, se inicia el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada y se solicitarán informes a la Junta de Andalucía, especialmente en materia de patrimonio histórico.