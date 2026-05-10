El hombre hallado muerto en la playa de La Misericordia era un joven británico de 25 años que estaba en Málaga con su padre

Las claves

Las claves Generado con IA El joven británico Travis Kiss, de 25 años, fue hallado muerto en la playa de La Misericordia tras desaparecer el 29 de abril mientras estaba en Málaga con su padre. El padre de Travis, Stephan Kiss, también estuvo desaparecido varios días, lo que generó gran preocupación en la familia, pero finalmente fue localizado por la Policía Nacional. La investigación policial descarta indicios de violencia y apunta a un cúmulo de desgracias, ya que Travis fue visto por última vez entrando al mar y su cuerpo apareció tres días después. Padre e hijo habrían viajado a la Costa del Sol para buscar vivienda, aunque no se conoce el motivo exacto de la desaparición de Stephan ni por qué Travis entró al agua esa noche.

Un cúmulo de desafortunadas coincidencias. Esa es la hipótesis que manejan fuentes policiales para explicar el doble episodio de muerte y desaparición que durante más de una semana ha mantenido en vilo a una familia británica con vínculos en la Costa del Sol.

El cuerpo localizado el pasado 2 de mayo en la arena de la playa de Huelin, después de tres días de búsqueda intensa, corresponde a Travis Kiss, un ciudadano joven del Reino Unido y de 25 años que se había adentrado en la playa de La Misericordia y no volvió a salir. El joven se encontraba en Málaga acompañado de su padre, Stephan Kiss, un británico de 69 años cuyo paradero se desconocía desde el mismo día en que su hijo fue visto por última vez con vida, el 29 de abril.

Tras más de una semana sin rastro, EL ESPAÑOL de Málaga ha podido confirmar que Kiss ha sido finalmente localizado y la Policía Nacional ya le ha comunicado el fallecimiento del joven. Las mismas fuentes confirman que no hay ninguna investigación abierta en torno a su desaparición, al no apreciarse indicio alguno de violencia en el cuerpo de Travis.

Según el relato que la hermana del fallecido ha hecho a Euro Weekly News, padre e hijo habrían ido a desayunar juntos la mañana del 29 de abril. Travis se levantó un momento para ir al baño y, cuando volvió a la mesa, su padre ya no estaba. Todo apunta, dice, a que acudió al Consulado Británico, avisó a un hermanastro en Reino Unido y este le dijo que esperara en el coche donde estaban descansando por las noches por si Stephan aparecía. Sin embargo, las horas pasaban y ni rastro de su padre. Tampoco había forma de llamarle, ya que la tarjeta SIM de su móvil la tenía Travis en el suyo.

La familia habló por última vez con el joven a las 16:18 (hora británica) de esa tarde. Horas después, el joven fue visto en bañador en la playa de la Misericordia pidiéndole a un desconocido que le vigilara las cosas mientras se metía al agua. Ya no volvió a salir. Los equipos de rescate peinaron la costa durante tres días hasta que su cuerpo apareció.

La ausencia de Stephan y la muerte de Travis habían generado una gran preocupación en su familia durante los últimos días. La hija de Stephan, Aileen Saint, recurrió a las redes sociales para difundir su fotografía y pedir colaboración ciudadana.

“Mi padre está desaparecido en Málaga”, escribió su hija en su Facebook solicitando la máxima difusión del cartel de búsqueda, recordando que ya habían pasado ocho días sin tener noticias suyas y reconociendo el gran dolor que sentían por la desaparición de su padre y la pérdida de su hermano, que habían llegado de golpe.

La muerte del joven

Tras días de búsqueda, el mar se encargó de sacar el cuerpo a la orilla el pasado 2 de mayo, prácticamente en la misma zona donde el joven entró al agua. Sin embargo, la identificación oficial y la llamada a la familia no se produjo hasta el 5 de mayo. Al parecer, el joven tendría en su mochila documentación francesa, cuentan los medios de su país, pues habría vivido allí un tiempo con su padre, y eso dificultó a los agentes conocer que realmente era natural de Gran Bretaña.

No ha trascendido de forma oficial qué hacían padre e hijo en España. Varias fuentes han confirmado al Daily Mail que padre e hijo estaban en la Costa del Sol con el objetivo de comprar una vivienda, pero se desconoce por qué entró al agua esa noche el joven ni el motivo por el que el hombre pasó tantos días en paradero desconocido. Un caso verdaderamente extraño que parece corresponder a un cúmulo de desgracias, una tras otra.