Dos menores de 15 y 17 años, investigados por amenazar con una porra a mujeres en prostitución en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Dos menores de 15 y 17 años han sido investigados por amenazar con una porra extensible a varias mujeres en situación de prostitución en el Polígono Guadalhorce de Málaga. El incidente ocurrió de madrugada tras la negativa de las mujeres a mantener relaciones sexuales, momento en el que los jóvenes ofrecieron siete euros y las intimidaron. Las víctimas alertaron a los servicios de emergencia y, tras la intervención policial, los menores quedaron bajo custodia y se detectaron posibles negativas a identificarse y resistencia. El Equipo de Atención a la Mujer recuerda que la coacción para obtener actos sexuales es especialmente grave en contextos de vulnerabilidad, como la prostitución.

Dos menores de edad, de 15 y 17 años, han quedado bajo custodia policial tras protagonizar un episodio de intimidación contra varias mujeres en situación de prostitución en el Polígono Guadalhorce de Málaga

. Los hechos se registraron a las 02:55 horas de la madrugada del viernes al sábado en la calle André Gide y movilizaron tanto a la Policía Local como, posteriormente, a la Policía Nacional y al Equipo de Atención a la Mujer (EAM).

Según la información recabada por el EAM, el incidente se desencadenó después de que las mujeres rechazaran mantener cualquier tipo de interacción sexual con los dos jóvenes. Tras esa negativa, y sin que mediara obligación ni consentimiento alguno por parte de ellas, la situación habría derivado en un episodio de tensión en el que presuntamente se exhibió una porra extensible a modo de amenaza, generando un grave clima de intimidación. Los menores habrían ofrecido a las prostitutas apenas siete euros a cambio de exigencias sobre prácticas en contra de su voluntad., según ha adelantado Málaga Hoy.

Fueron las propias afectadas quienes alertaron a los servicios de emergencia. La Policía Local de Málaga se personó en el lugar y retuvo a los dos menores. De forma paralela, se activó la coordinación con el EAM, al que varias de las mujeres trasladaron lo ocurrido; una de ellas relató específicamente haber sido intimidada con una porra. Ante la gravedad de los hechos, la técnica de guardia del EAM solicitó adicionalmente la presencia de una dotación del Cuerpo Nacional de Policía.

Los dos menores quedaron bajo custodia policial y fueron trasladados a dependencias para continuar con las gestiones. Según ha podido constatar el EAM, durante la intervención se habrían producido negativas a la identificación y posibles conductas de resistencia a la autoridad, extremos que no han sido confirmados oficialmente.

Desde el EAM recuerdan que cualquier conducta de imposición o coacción dirigida a obtener actos de naturaleza sexual contra la voluntad de una persona podría ser constitutiva de un delito contra la libertad e indemnidad sexual, una circunstancia que adquiere especial gravedad cuando se produce en contextos de vulnerabilidad social, como es el caso de las mujeres en situación de prostitución.

Desde el Parque Empresarial Guadalhorce han indicado en redes sociales que este suceso "no es una situación ni un episodio nuevo" y sostienen que el Polígono Guadalhorce es un motor económico de Málaga que merece "un entorno seguro, ordenado y a la altura de su actividad". "Seguimos reclamando un plan urgente específico en la zona", han incidido.