Málaga, epicentro de un 1º de Mayo con ministros y líderes sindicales: "Salarios, vivienda y democracia"

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Las claves Generado con IA Málaga ha acogido la manifestación central del 1º de Mayo, con la presencia de ministros y líderes sindicales, en un contexto marcado por el inicio de la campaña electoral andaluza. La marcha, bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”, ha reclamado mejoras salariales y una redistribución de la riqueza ante los beneficios empresariales. El acceso a una vivienda digna ha sido uno de los principales ejes reivindicativos, considerándose una emergencia social y pidiendo más intervención pública contra la especulación. La manifestación ha tenido también un componente internacional, con mensajes por la paz y consignas en defensa de la sanidad pública y críticas al Gobierno andaluz.

La manifestación central del 1º de Mayo se ha celebrado este año en Málaga, convirtiendo a la capital de la Costa del Sol en el epicentro nacional del Día del Trabajo en un contexto marcado además por el inicio de la campaña electoral andaluza.

Bajo el lema “Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia”, la marcha ha arrancado al mediodía con la participación de miles de personas y con una presencia institucional poco habitual en la ciudad, al desplazarse hasta Málaga las principales direcciones sindicales estatales y miembros del Gobierno.

Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han encabezado la movilización junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Inclusión, Elma Saiz, en una imagen que refuerza el carácter nacional de esta edición del Primero de Mayo, algo poco frecuente en la capital malagueña.

También han participado la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y el coordinador de IU y candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, en un contexto en el que el acto sindical ha coincidido con el arranque formal de la campaña electoral andaluza.

La elección de Málaga como sede del acto central ha dotado a la ciudad de un protagonismo inédito en esta jornada reivindicativa, que tradicionalmente se celebra en Madrid o Barcelona. Según los sindicatos, el traslado responde a la voluntad de poner el foco en territorios con fuerte crecimiento económico pero también con importantes tensiones en materia de vivienda y precariedad laboral.

Durante la marcha, los sindicatos han reclamado una mejora de los salarios y una redistribución de la riqueza. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha subrayado que las empresas están registrando beneficios elevados y que esa situación debe reflejarse en las nóminas: “Hay que conseguir que los salarios crezcan”, ha defendido, insistiendo en la necesidad de un nuevo acuerdo salarial de referencia para los próximos años.

En la misma línea, el líder de CCOO, Unai Sordo, ha reclamado “distribuir la riqueza que se genera en España” y ha advertido del impacto de la subida de precios y la incertidumbre económica en los hogares.

Uno de los ejes centrales de la movilización ha sido el problema de la vivienda. Los sindicatos han advertido de que el acceso a un alquiler digno se ha convertido en una “emergencia social” y han pedido una intervención pública más decidida para evitar la especulación inmobiliaria.

La protesta también ha tenido un marcado componente internacional, con llamamientos a la paz y mensajes contra la guerra en distintos conflictos, en una jornada que los sindicatos han calificado como “más internacional que nunca”.

En el plano político, la manifestación ha estado también atravesada por el inicio de la campaña electoral en Andalucía. En el recorrido han sido visibles consignas en defensa de la sanidad pública y críticas al Gobierno de Juan Manuel Moreno.