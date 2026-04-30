Savills dobla su presencia en Málaga con una nueva oficina en calle Larios y refuerza su apuesta por Andalucía

Acto de inaugiración de las nuevas oficinas de Savills en Málaga.

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Las claves Generado con IA Savills ha inaugurado una nueva oficina de 600 m² en la calle Marqués de Larios, duplicando su capacidad operativa en Málaga. La compañía refuerza su apuesta por Andalucía y prevé alcanzar los 80 empleados en la región en los próximos años. El nuevo espacio incorpora el concepto 'Savills Café de Málaga', diseñado para fomentar la interacción profesional y el intercambio de conocimiento. La apertura consolida a Málaga como uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Europa, según los directivos de la firma.

Savills, consultora inmobiliaria internacional, ha inaugurado su nueva oficina en Málaga, un espacio de 600 metros cuadrados ubicado en la calle Marqués de Larios 3, en pleno Centro histórico.

Con esta apertura, la compañía duplica su capacidad operativa en la provincia y refuerza su estrategia de crecimiento en Andalucía, donde prevé alcanzar los 80 empleados en los próximos años.

El nuevo espacio se presenta como un "concepto de oficina abierta a la ciudad", diseñado para integrar trabajo, relación con clientes y actividad del sector inmobiliario.

La inauguración ha contado con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, así como de los máximos responsables europeos y nacionales de la firma, entre ellos James Sparrow, CEO EMEA de Savills, y Jaime Pascual-Sanchiz, CEO Iberia y responsable del sur de Europa.

También han participado en el acto José Félix Pérez-Peña, director ejecutivo de Savills Andalucía, y Leyre Octavio de Toledo, directora ejecutiva de Arquitectura en la compañía.

Durante el evento, los responsables de Savills han destacado la consolidación de Málaga como uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de Europa. La firma cumple más de 25 años de presencia en la provincia, una trayectoria que refuerza su posicionamiento en el territorio.

Uno de los elementos más destacados del nuevo espacio es el denominado Savills Café de Málaga, un formato ya implantado en otras sedes como Madrid o Londres. Este concepto busca fomentar la interacción con clientes, colaboradores y profesionales del sector a través de espacios destinados al debate, la formación y el intercambio de conocimiento.

La nueva oficina cuenta con capacidad para 50 puestos de trabajo y una distribución orientada a la colaboración. Incluye zonas de trabajo en equipo, áreas de atención a clientes y espacios de descanso para empleados, con un diseño más cercano al de un entorno doméstico.

Según ha explicado Pérez-Peña, la apertura "duplica el tamaño de la compañía en la región, pero lo importante es lo que representa: la consolidación de Málaga como un mercado inmobiliario de referencia y la apuesta por seguir creciendo junto a la ciudad".

Savills es una consultora inmobiliaria internacional con más de 170 años de trayectoria y presencia en más de 70 países. Cotizada en la Bolsa de Londres, cuenta con más de 42.000 profesionales en todo el mundo y ofrece servicios en los ámbitos inmobiliario terciario, residencial prime y de inversión.