Ya es oficial: las cofradías de la Semana Santa de Málaga ya pueden pedir las subvenciones para flores, velas y música

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para que las cofradías soliciten subvenciones para gastos de flores, velas y música de la Semana Santa. Cada cofradía podrá recibir 2.195,12 euros si acredita un gasto superior a 3.000 euros y cumple los requisitos establecidos. Las solicitudes deben presentarse por vía electrónica a través de la sede del Ayuntamiento y solo se permite una por entidad. La ayuda busca apoyar la relevancia cultural de la Semana Santa de Málaga y se exige visibilizar la imagen municipal en la difusión publicitaria.

El Ayuntamiento de Málaga abre oficialmente el plazo para que las cofradías y hermandades de la Agrupación de Cofradías puedan solicitar las subvenciones destinadas a financiar los gastos de flores, velas y acompañamiento musical de las corporaciones que han procesionado esta Semana Santa.

Tras ser aprobadas por la Junta de Gobierno Local, el acuerdo ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este lunes, lo que, de facto, activa el plazo de presentación de solicitudes. De acuerdo con el contenido de la resolución, el periodo está abierto desde este martes y por un plazo de 20 días.

Según las bases, a cada entidad le corresponderá una cuantía de 2.195,12 euros, siempre que cumpla los requisitos y acredite haber incurrido en un gasto superior a 3.000 euros, IVA incluido.

Los conceptos subvencionables son la compra de velas, flores y la contratación de bandas de música, siempre que hayan sido necesarios para poder realizar la salida procesional en la Semana Santa de 2026. Las entidades deberán justificar los gastos mediante facturas de este año y la ayuda será compatible con otras subvenciones que puedan recibir. A cambio, deberán incluir la imagen corporativa municipal en sus soportes de difusión publicitaria.

La solicitud se presentará exclusivamente por vía electrónica, preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu), dirigida al Área de Cultura y Patrimonio Histórico. Cada cofradía o hermandad solo podrá presentar una solicitud y el abono de la subvención se hará en un único pago mediante transferencia bancaria.

El Consistorio subraya que el objetivo es apoyar una de las manifestaciones culturales más relevantes de la ciudad y favorecer que las procesiones sigan proyectando la imagen de Málaga en el exterior.