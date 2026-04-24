Cortes totales nocturnos en la MA-21, la carretera del aeropuerto, entre Málaga y Torremolinos por obras

Las claves

Las claves Generado con IA La MA-21, carretera del aeropuerto entre Málaga y Torremolinos, estará cerrada al tráfico en horario nocturno por obras de reasfaltado. Los cortes serán desde el 26 de abril hasta la mañana del 22 de mayo, de 23:00 a 6:00, excepto las noches de viernes y sábado. Se recomienda usar itinerarios alternativos como la MA-20, A-7 y MA-23 para acceder a Churriana y Torremolinos durante los cortes. Los trabajos serán ejecutados por Suministros Asfálticos, S.L. y Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., dentro del plan municipal de mejora de vías.

El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado el inicio de nuevas obras de reasfaltado en la MA-21, una de las principales vías de acceso a la capital, que provocarán cortes al tráfico durante varias semanas en horario nocturno.

En concreto, de acuerdo con la información aportada desde la Casona del Parque, los trabajos comenzarán la noche del próximo domingo, 26 de abril, y afectarán al tramo en sentido Torremolinos comprendido entre el entorno del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y el límite con el municipio vecino.

Las actuaciones se desarrollarán exclusivamente en horario nocturno, entre las 23:00 y las 6:00 horas.

Durante este intervalo horario, la vía permanecerá completamente cerrada al tráfico de vehículos, salvo las noches de viernes y sábado, en las que no se ejecutarán trabajos.

Cortes durante casi un mes

El plazo estimado de ejecución de las obras se prolongará hasta la mañana del 22 de mayo, si bien desde el Consistorio advierten de que podría variar en función de las condiciones meteorológicas, ya que los trabajos de asfaltado no pueden realizarse en caso de lluvia.

Las labores serán ejecutadas por la unión temporal de empresas formada por Suministros Asfálticos, S.L. y Firmes y Asfaltados del Sur, S.L., dentro del contrato municipal para la mejora de vías de alta densidad de tráfico.

Ante las afectaciones previstas, se recomienda a los conductores evitar la circulación por este tramo y optar por itinerarios alternativos como la MA-20 o la A-7, especialmente para los desplazamientos hacia Churriana o Torremolinos.

En el caso de acceder a Churriana o a los centros comerciales del entorno, se ha habilitado como alternativa la MA-23, a la altura del desvío hacia el aeropuerto, para enlazar posteriormente con la MA-20.

Por su parte, quienes se desplacen desde Churriana hacia Torremolinos deberán utilizar rutas como el Camino del Pilar o la propia MA-20.