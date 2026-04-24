Andalucía dispara su apuesta por la Comic-Con de Málaga con casi 6 millones para 2026 y 2027

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía aumentará su aportación para la Comic-Con Málaga a casi 6 millones de euros para las ediciones de 2026 y 2027. La empresa Dentsu Spain será la encargada de organizar el evento, al contar con derechos exclusivos y sin competencia. La Comic-Con Málaga 2026 se celebrará del 1 al 4 de octubre y las entradas subirán a 80 euros por día, sin promoción especial. Entre las novedades destacan un pabellón temporal de 9.000 m², mayor espacio para arte y videojuegos, y áreas ampliadas para juegos de rol.

La inyección económica que va a recibir la empresa organizadora de la Comic-Con Málaga de las instituciones públicas se incrementa de manera notable.

El mejor ejemplo es el aumento de la partida destinada por la Junta de Andalucía al evento internacional, que tuvo el año pasado su primera edición fuera de Estados Unidos y que tendrá continuidad en 2026 y 2027.

De los 2,5 millones de euros (sin IVA) liberados por la Administración regional para la edición de 2025 se pasa ahora a un montante de 5,9 millones de euros para las celebraciones ya confirmadas de 2026 y 2027.

Esto supone una media anual de 2.950.000 euros (sin IVA), 450.000 euros más.

La cuantía queda reflejada en la resolución para la adjudicación en favor de la empresa Dentsu Spain del contrato de participación de Andalucía en las dos próximas ediciones de la Comic-Con Málaga.

El servicio se formaliza de manera directa con esta entidad, al señalar que "no existe competencia por razones de protección de derechos exclusivos". El mecanismo seguido por la Consejería de Turismo es semejante al del año pasado.

Queda por conocer las aportaciones que protagonizan el Ayuntamiento de Málaga, que el año pasado asignó 800.000 euros y la Diputación provincial.

La primera celebración de la San Diego Comic-Con en la capital de la Costa del Sol registró más de 95.000 visitantes y un impacto económico de 44 millones de euros.

Para este 2026, el festival ya tiene fecha (del 1 al 4 de octubre) y fue este 23 de abril cuando los fans más fieles podían comprar de manera anticipada las entradas para la segunda edición.

Eso sí, con un cambio sustancial, al encarecerse en 30 euros la entrada. Así lo confirmaron desde la organización, desde la que recordaron que se trata de un precio "habitual" en este tipo de convenciones. El pasado año, las entradas se vendieron a 50 euros por día más gastos de gestión, a modo de "celebración" por la llegada a la ciudad.

En esta segunda edición, el precio deja de tener esa promoción y será de 80 euros por día más gastos de gestión.

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de un pabellón temporal de gran formato de unos 9.000 metros cuadrados, que permitirá duplicar el número de expositores y actividades respecto al año anterior, con una distribución pensada para mejorar el flujo de asistentes.

También se reforzará el espacio dedicado al arte, con un nuevo recinto independiente de unos 1.200 metros cuadrados enfocado al Artist Alley, donde habrá mayor presencia de autores, ilustradores y creadores, con el objetivo de dar más visibilidad al talento emergente.

El área de videojuegos -Gaming Plaza- pasará de 280 metros cuadrados a más de 2.000 metros cuadrados y estrenará una nueva ubicación interior independiente.

Por su parte, la zona de juegos de rol -Ludic Plaza, Sit&Play Area- dispondrá de un espacio diferenciado y mucho más amplio distribuido en dos pabellones.